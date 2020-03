Música feminina e gratuita: confira shows no fim de semana

O CORREIO listou algumas programações gratuitas para o fim de semana. Entre elas, algumas figuras femininas irão se apresentar abertamente para o público em diversos horários e locais. Veja as dicas:

Banda Didá

O Shopping Bela Vista convidou um time feminino para uma programação musical especial, domingo: as bandas Didá e Garotas de Liverpool e a cantora Maisa Vilaronga, que se apresentam a partir das 14h, na Praça de Alimentação no piso L2. A ação tem como objetivo homenagear a potência das mulheres baianas, valorizando a singularidade de suas histórias, além de trazer muita música para quem estivem passeando por lá.

Sarajane

Após intensa agenda no Carnaval, a cantora Sarajane (foto) encerra o projeto Ensaios de Verão – Mãe da Axé Music, domingo, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. Em clima de celebração pelo Dia Internacional da Mulher, a tarde contará com participações especiais de Jeani Lima, Sylvia Patrícia e Márcia Short. O show gratuito começa às 12h e a abertura fica por conta de Camila Couto (Viralizando), Michele Gramacho e Leo Kret num bate-papo sobre empoderamento feminino.

O Palco

A programação do projeto O Palco, que acontece no piso L4 do Shopping Piedade, homenageia a presença feminina na música baiana. Hoje, quem se apresenta, das 17h30 às 20h, é a ex-timbalaleira Patrícia Gomes, acompanhada do músico Bruno Ceuta. Amanhã, das 17h30 às 19h30, a convidada é a cantora Claudia Costa, que já passou por vários projetos e agora integra a ala de canto do bloco Cortejo Afro.

Ana Mametto

A cantora e atriz Ana Mametto (foto) apresenta o show Dama da Noite, amanhã, às 20h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho. A artista preparou um espetáculo cênico-musical com canções que une os elementos da cultura pop e eletrônica com os toques ancestrais dos atabaques e curimbas, afoxés e tambores baianos. O nome do show é uma referência à canção de autoria de Ana Mametto e que representa a força do sagrado feminino.