Música, humor e muito bate-papo na televisão este fim de semana

Você Não Está Só – O GNT estreia neste domingo (10) o programa ao vivo, às 16h, que começa com uma conversa de Astrid Fontenelle com a vencedora do Big Brother Brasil 20, Thelma Assis e com sua maior inspiração de vida, sua mãe. Logo em seguida, Claude Troisgros chega com suas panelas para preparar um espaguete à carbonara com um toque brasileiro da carne seca. Diretamente de sua casa, Fábio Porchat assume seu lado chef e, ao lado de sua esposa Nataly, tenta reproduzir o prato em tempo real. Na segunda parte do programa, Astrid volta à cena e continua o papo remoto, agora com as atrizes da novela Amor de Mãe, Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo.

Para encerrar a tarde, às 17h30, no GNT, a apresentadora Angélica faz uma homenagem a todas as mulheres e mães com “Cartas Para Eva”. O programa parte da leitura de uma carta da Angélica para sua filha Eva e, em um tom íntimo, ela relata sua percepção de temas como empoderamento e identidade, assuntos importantes para a formação de qualquer criança, especialmente meninas. “Quando a gente é criança, pensa que as mães têm resposta para tudo. Eu adoraria ter a resposta de por que o mundo não trata mulheres e homens do mesmo jeito. Mas essa é uma pergunta muito difícil, até para a mamãe”, comenta em um trecho da carta.

Mães musicais – A partir das 18h deste domingo (10), a maratonamusical no canal Bis começa com a exibição de uma apresentação de Katy Perry, que está grávida do seu primeiro filho. Neste show da turnê Prismatic Tour estão alguns de seus hits como Roar, Firework e Hot´n´Cold. Em seguida, às 20h, é a vez da nossa rainha da sofrência animar a noite. Em Todos os Cantos, Marília Mendonça, mãe de Léo, apresenta trechos de shows gratuitos que fez pelo país e canta alguns de seus sucessos como Ciumeira, Bebi Liguei e Love à Queima Roupa.

Às 20h30, o canal exibe um tributo à Carole King, mãe de quatro filhos, com apresentações de artistas como Lady Gaga, Alicia Keys, James Taylor, Pink, Steven Tyler, Will.i.am e Train. E, encerrando a programação, às 22h10, o Bis traz um show de Alicia Keys. Mãe de dois filhos, a cantora é embaixadora da Keep a Child Alive, uma organização filantrópica sem fins lucrativos que dá suporte às crianças portadoras de HIV na África e na Índia.



Baú do Humor – Para aquecer o coração de quem está em casa, o Viva faz uma homenagem ao Dia das Mães com muita leveza e boas risadas. No sábado (09), às 21h30, o público poderá acompanhar o especial Baú do Humor, com apresentação de Heloísa Périssé. A atração vai reunir os melhores esquetes com o tema ‘mãe’ de clássicos da comédia nacional como Chico Anysio Show, TV Pirata, Viva o Gordo, Zorra Total, A Grande Família, Os Trapalhões, Casseta e Planeta, entre muitos outros que marcaram toda uma geração. O programa terá reapresentação no domingo, dia 10, às 12h30.

Ainda no sábado, às 22h, o público poderá conferir o especial Doce de Mãe, que deu origem à série homônima, pela primeira vez no Viva. No episódio, Fernanda Montenegro interpreta ‘Dona Picucha’, uma senhora amorosa, animada e sábia, que mesmo cheia de boas intenções, vive entrando em confusão. O papel rendeu à Fernanda o prêmio Emmy Internacional. O especial também poderá ser visto no domingo (10), às 11h30.