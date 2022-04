Musical "A Paixão de Cristo" arrecada fundos para apoio às vítimas da guerra na Ucrânia

Uma história de amor, entrega e fé de mais de dois mil anos que emociona todas as vezes que é representada. Assim é “A Paixão de Cristo”. Agora imagine este espetáculo encenado por jovens estudantes a partir de uma leitura musical… E se essa trilha sonora trouxer o samba como proposta? Pois é exatamente isso que alunos e ex-alunos do Colégio Salesiano do Salvador vão apresentar, nesta terça-feira (12), no teatro da instituição no bairro de Nazaré, às 19h. Na terça-feira seguinte (19), é a vez da equipe do Colégio Salesiano Dom Bosco subir ao palco do auditório da instituição na Paralela, em duas sessões: 18h30 e 20h.

Diante de todos os desafios enfrentados pela humanidade nos últimos tempos, revisitar a trajetória de Jesus Cristo é um bálsamo para a alma, uma experiência que promete tocar fundo no coração de cada pessoa que estiver na plateia, mas que já está reverberando na equipe envolvida neste musical.

Protagonismo juvenil é a espinha dorsal do projeto de formação integral dos estudantes na pedagogia salesiana (Foto: Salesianos Bahia)

“É impressionante ver os jovens se entregando numa sala de ensaio; ver estudantes não contendo as lágrimas assistindo seus colegas em cena. Garotas e garotos que dizem sim a este convite de assumir os últimos passos de Jesus, com tanta coragem, vontade de aprender e expectativa, também, para o encontro com o público. E, principalmente, os laços de afeto que são reforçados e que criam lindas histórias de arte e amizade”, frisa o supervisor de projetos culturais no Colégio Salesiano do Salvador, Gustavo Nery.

Playlist

A proposta da montagem, na primeira noite de apresentação, é contar a história que transformou o rumo da humanidade de um jeito novo e alegre “porque Jesus é novidade”. Por isso a escolha do samba como fio condutor desta produção, que conta com letras de Arlindo Cruz, Cartola, Nelson Rufino, Dona Ivone Lara, Caetano Veloso, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Jorge Aragão e outras estrelas deste universo. Quem quiser já pode entrar no clima e ouvir a trilha do espetáculo, acessando a playlist “Paixão 2022 - Um musical do Salesiano”, disponível nas plataformas Spotify e YouTube.

Mais que paisagem sonora, a canção figura como elemento de destaque no roteiro da montagem que, este ano, tem o cantor e ex-aluno Átila Marques interpretando Jesus (Foto: Gabriel Cerqueira/divulgação)

A apresentação será aberta ao público e os ingressos (R$ 20) podem ser adquiridos exclusivamente no Salesiano de Nazaré. Já os ingressos para as sessões do dia 19, que têm roteiro e direção assinados pelo professor de teatro Jeferson Albuquerque, podem ser adquiridos na Central de Matrículas da unidade Paralela. Este ano toda a arrecadação das bilheterias será destinada à campanha #DomBoscoPelaUcrânia, uma ação promovida pela União do Nordeste Salesiano com o objetivo de captar fundos em apoio às vítimas da guerra.

“Tão ou mais importante do que as implicações da guerra que modificam a História, ao mesmo passo que ela é estudada e precisa ser refletida pelos estudantes para suas trajetórias acadêmicas e profissionais, são os desdobramentos sociais e humanitários que estes conflitos geram e precisam ser trabalhados dentro de uma escola que prima pela formação global de seus destinatários. E iluminados com os valores que primamos, a oportunidade de colaborar com ações concretas, nesse capítulo nebuloso da trajetória humana, só reforça a importância da essência da mensagem de caridade apresentada por Cristo”, afirma Gustavo Nery.

Ele destaca também que o Teatro Salesiano é um importante equipamento cultural de Salvador, que comporta, com conforto, segurança e qualidade técnica, mais de 450 espectadores. A expectativa é receber esse público completo, tanto para vivenciar um espetáculo emocionante, quanto para fortalecer em conjunto esse gesto de solidariedade, que se torna ainda mais especial com a Semana Santa.

Os Salesianos presentes em diversas obras educativas e pastorais na Ucrânia permanecem no país, apoiando, como podem, refugiados, deslocados e órfão (Imagem: Inspetoria Salesiana do Nordeste do Brasil)

Integração entre gerações de alunos

Além de ser uma grande celebração artística do maior amor da história da humanidade, “A Paixão de Cristo”, que une alunos e ex-alunos da instituição, tornou-se uma ampla experiência da arte do encontro.

“Pra mim, participar da Paixão do Salesiano é um movimento de reconexão. Seja me reconectar com o colégio que estudei por nove anos, como com a nova geração de alunos, os quais me fazem relembrar minha adolescência e me dão espaço para compartilhar minhas vivências. É também momento de conexão com a história de Jesus, que pra mim é o grande Mestre da humanidade”, conta Paulo Krenac.

O ex-aluno interpreta o personagem Satanás e tem, ainda, a função de diretor assistente. “É um personagem complexo, que é preciso acessar o sentimento de poder, vaidade, inveja, egoísmo, que são difíceis de administrar”, frisa.

Ao embarcarem nesta aventura teatral, esses jovens artistas exploram sua sensibilidade, suas habilidades e potências em grupo. Nesta relação existe muita troca, identificação e desenvolvimento do protagonismo e da colaboração. Também criam memórias afetivas e laços que reforçam a certeza de que todos fazem parte do mesmo carisma e da mesma família.

“Estar nesta apresentação é algo importante e muito maravilhoso, traz vários sentimentos, experiências novas, muito conhecimento, facilitando a minha comunicação a cada ensaio”, ressalta Esther Azevedo, aluna da 2ª série do Ensino Médio no Colégio Salesiano Dom Bosco.



