Musical Nau terá apresentação on-line e presencial

O espetáculo musical Nau, segunda montagem do edital Fábrica de Musicais, vai estrear em dezembro, misturando cenas ao vivo com outras gravadas. Parte do público poderá acompanhar a montagem no Teatro Gregório de Mattos, que terá capacidade reduzida em razão da pandemia. O musical também será transmitido pela internet. Essas foram algumas das revelações feitas nesta quarta-feira (7), em um evento transmitido no YouTube que marcou o lançamento de Nau. A peça é dirigida por Daniel Arcades e Thiago Romero.

A montagem, que se passa em 2025 entre as cidades de Salvador, Brasília e Rio de Janeiro, conta a história de personagens que, embora façam parte da construção social brasileira, permanecem ignorados. Eles então voltam numa barca para um acerto de contas. "A Nau nada mais é que isso: histórias que a gente reúne em alguns personagens que povoam nossa ancestralidade e decidem voltar ao Brasil para um plano de vingança". disse Daniel Arcades. “Vamos contar uma história que vai além do tema da peça em si e passa também pela forma de fazê-la. Será uma experiência. E o nosso convite é para que o público perceba como estamos descobrindo este formato e acompanhe uma espécie de making of teatral”, acrescenta o diretor.

Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos, esteve no evento e ressaltou a vocação da Bahia para as artes: "Tenho a sensação de que a Bahia pode se transformar no grande pólo de produção de musicais do país porque já somos a cidade da música, o humor é marca muito forte da nossa cidade e os atores dançam, cantam e interpretam muito bem".

Os ensaios já tiveram início, pela internet. O projeto também terá oficinas e seminários abertos ao público. A iniciativa do edital Fábrica de Musicais é da Fundação Gregório de Mattos (FGM), vinculada à Prefeitura de Salvador. A realização de Nau é da Via Press e do Teatro da Queda. Luis Miranda e Ana Paula Bouzas estão entre os orientadores do projeto.

O desenvolvimento do projeto pode ser acompanhado a partir desta quinta-feira (8) no site www.projetonau.art.br.