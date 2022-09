Musical O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu chegou ao Disney+ nesta quarta (28)

Na última terça-feira (27), o elenco e produção da nova série nacional O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, do Disney+ , se reuniram para comemorar o lançamento do programa que estreou nesta quarta (28), exclusivamente no serviço de streaming da Disney. O evento contou com a presença de grandes nomes, como Miguel Falabella, Tom Cavalcante, Sara Sarres, Lucas Wickhaus, Daniel Rangel, Luci Salutes, Mica Diaz, Hipólyto, Graciely Junqueira, Carolina Amaral, Rhener Freitas, Gabriella Di Grecco, Bruno Boer, Guilherme Magon, Magno Bandarz, entre outros.

Criada e dirigida por Falabella, O Coro é uma série musical que conta a história de dez jovens adultos, de diferentes origens, que veem no anúncio de um teste de elenco para uma companhia estável de teatro, a chance de retomar a busca de seus sonhos adormecidos e fazer uma carreira no teatro. Aprovados numa primeira triagem, os aspirantes a cantores-atores vivem um misto de sentimentos como deslumbramento com o mundo do teatro, a descoberta de novos amores, assombramentos do passado e o medo da reprovação, já que não sabem se serão contratados no final das audições.

Veja o trailer de O Coro:



A série conta com 10 episódios e grandes nomes no elenco, como Miguel Falabella (interpretando Renato), Sara Sarres (Marita), Karin Hils (Marion), Lucas Wickhaus (Jorge), Daniel Rangel (Leandro), Luci Salutes (Sandra Regina), Mica Diaz (Alícia), Hipólyto (Reginaldo), Graciely Junqueira (Ivone), Carolina Amaral (Antonia), Rhener Freitas (Maurício), Gabriella Di Grecco (Nora), Bruno Boer (Sissy), Guilherme Magon (Artur), Magno Bandarz (Fernando), entre outros grandes nomes.