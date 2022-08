Músico Fernando Magarça é morto a tiros na zona oeste do Rio

O músico Fernando Alberto da Silva foi morto, nesta quarta-feira (3), em Santa Cruz, zona oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi atingido por tiro, morrendo no local. Conhecido como Fernando Magarça, ele era compositor de diversos sucessos, cantados por vários artistas conhecidos da MPB.

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz), nesta quarta-feira, foram acionados para atender ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Dom João VI, no bairro Guaratiba. Na chegada ao local, a equipe encontrou um homem, já em óbito, próximo a um veículo de passeio”, informou a PM. As circunstâncias da morte de Magarça estão sendo investigadas pela polícia.

Magarça escreveu músicas para Zeca Pagodinho, Alcione, Xande de Pilares, Dudu Nobre e Neguinho da Beija-Flor e para o Grupo Revelação e Molejo. Entre os sucessos estão “Quem não sambou”, "Amor que tenho pra te dar”.

Ele também participava da Escola de Samba Salgueiro, que se despediu do autor em suas redes sociais.

“Uma história de amor, sem ponto final… Com estes versos inesquecíveis informamos, com profundo pesar, o falecimento do compositor Fernando Magarça que, por mais de duas décadas, emprestou toda sua criatividade à ala de compositores. Nos solidarizamos e compartilhamos com todos os amigos e familiares a dor desta perda”, expressou a escola em nota.