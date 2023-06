Músico tem sanfona dada por Luiz Gonzaga furtada em Feira de Santana

O arranjador e compositor alagoano Baio do Acordeon teve sua sanfona furtada durante um show no 'Arraiá do Comércio', em Feira de Santana, na quarta-feira (14). O instrumento, de 80 baixos e da marca Scandalli, foi um presente dado por Luiz Gonzaga, com quem Baio trabalhou após ter sido 'descoberto' naquele mesmo município.

No corpo da sanfona, predominantemente branca, está estampada, em cor vermelha, a frase 'Oferta do Rei do Baião'. Por meio das redes sociais, o músico, que integra a banda Os Bambas do Nordeste, ressaltou que o instrumento "tem um valor histórico e sentimental muito grande" e pediu que, caso alguém descubra o paradeiro, entre em contato pelo telefone (75) 99199-6584 ou pelo perfil @os_bambasdonordeste no Instagram.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil, mas não obteve retorno até esta publicação.