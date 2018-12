Músicos baianos celebram 60 anos da Bossa Nova em Transcendência da Bossa

Um disco autoral com 13 faixas que celebram a Bossa Nova, gênero que fez o Brasil ser (re)conhecido pelo mundo e que, neste ano, completa 60 anos. Transcendência da Bossa, de Murilo Miranda (letras) e Rodolfo Carvalho (músicas e arranjos vocais), é fruto da paixão dos dois músicos baianos pelo gênero. Os dois lançam o trabalho nesta sexta-feira (21), das 19h às 22h, na Livraria Cultura, Salvador Shopping.

A faixa-título, Transcendência da Bossa, que encerra o álbum, celebra o show O Encontro, ocorrido em 1962, no Rio de Janeiro, com Tom Jobim. Vinícius de Morais, João Gilberto e Os Cariocas. Aliás, o célebre grupo também faz participação nesta e em outra faixa do disco, Suave Retorno, ao lado de Wanda Sá. Além deles, outra participação especial do disco é Walter Queiroz.

Gravado em Salvador e no Rio de Janeiro, Transcendência da Bossa tem arranjos dos maestros Severino Filho (de Os Cariocas), Marinho Boffa e Ataualba Meirelles, este último diretor musical do CD e pai da cantora Luísa Meirelles, intérprete da maioria das faixas do disco.

(Foto: Reprodução)

Na faixa Transcendência da Bossa, composta especialmente para interpretação de Os Cariocas com arranjos do maestro Severino Filho, os baianos, professores universitários e engenheiros de formação, fazem referência ao sentimento que transcendente à técnica e a razão, que denominam de quarto elemento (além da melodia, harmonia e ritmo), conforme dizem no verso: “...ele só ele o sentimento, transcende ao mensurável...”.

O CD conta ainda com a participação de importantes músicos brasileiros como Mauro Senise (sax alto), Marcelo Martins (sax tenor), Jessé do Nascimento (trombone), Jessé Sadoc (trompete e Flugelhorn), Joathan Nascimento (trompete e Flugelhorn) , Marinho Boffa(teclado) , André Becker (sax tenor ), Aurino Oliveira (sax barítono), Márcio Diniz (bateria), dentre outros. A capa é assinada pelo artista plástico César Romero.