Músicos organizam roda de samba em velório para homenagear Beth Carvalho

Músicos e fãs da cantora Beth Carvalho organizaram uma roda de samba em homenagem à sambista durante o velório que aconteceu desde a manhã desta quarta-feira, dia 1º, na sede do clube Botafogo de Futebol e Regatas, no bairro homônimo, na zona sul do Rio.

O corpo foi velado no salão nobre do clube de futebol, que tinha em Beth uma torcedora entusiasmada, chegando a gravar músicas de apoio ao time. Parentes, amigos e colegas de profissão estiveram presentes na despedida, embalada por canções que fizeram sucesso na voz da sambista.

Emocionado, o cantor e compositor Zeca Pagodinho lembrou que a parceria com Beth Carvalho o fez ganhar fama. "Muita gente ela botou pra cima. Eu costumo brincar que era só um compositor, e virei Zeca Pagodinho por causa da Beth", contou. Ele também postou um vídeo no Instagram homenageando a madrinha. Assista.

No Twitter, o perfil oficial do Botafogo, time pelo qual a sambista torcia, mostrou a festa na despedida.

"Uma guerreira, uma pessoa que venceu muitos tabus", afirmou o cantor Dudu Nobre "É uma grande perda", completou.

Beth Carvalho morreu às 17h33 desta terça-feira, 30, aos 72 anos, no Hospital Pró-Cardíaco, também no bairro de Botafogo, onde estava internada desde o dia 8 de janeiro. A artista foi vítima de infecção generalizada (também conhecida como septicemia), segundo nota divulgada pela unidade de saúde.

O velório terminou às 16h, quando o corpo da cantora foi levado em cortejo para cremação no cemitério do Caju, bairro da região central do Rio. Havia pelo menos dez anos, Beth Carvalho sofria de dores na coluna. Em 2012, a cantora fez uma cirurgia, mas o problema persistiu. Por conta disso, no ano passado, Beth Carvalho fez um show no Rio deitada em um sofá.