Muso com bumbum de 116 cm não consegue namorar: 'Reflexo do machismo'

Para uns, 116 centímetros de bumbum seriam um sonho. Para outros, a situação fica mais perto de ser um pesadelo. O coreógrafo e muso da Unidos do Cubango, escola de samba carioca, Fábio Alves, considera que o peso é maior do que parece ser.

Em entrevista ao UOL, ele conta que muitas pessoas tem receio de se relacionar com ele, pela fama de sex symbol que carrega. "Só mandam mensagem e nudes pelo Instagram. Pessoalmente nada", lamenta o solteiro.

E a vida não é só mais complicada no aspecto amoroso. Ele contou que já teve que deixar uma escola de samba, a Porto da Pedra, por conta do tamanho do bumbum. Isso porque os diretores não aceitavam que ele se destacasse mais do que as musas mulheres.

"As pessoas estavam ali para ver o meu corpo também. Eles não souberam lidar com isso. Acho que foi preconceito. A imprensa me procurava mais do que as rainhas e musas. Tenho certeza de que isso causou uma irritação na diretoria", reflete.

Apesar de ser bastante paparicado nas ruas, onde já é conhecido pelos ensaios ousados em época de Carnaval, nas redes sociais ainda lida com reações negativas. "Isso tem muito reflexo do machismo. Achar que sex symbol tem que ser uma mulher, que um homem não pode ter uma bunda admirada", diz ainda.

O psicanalista e enfermeiro ainda afirma que faz fotos nu pelo trabalho artístico. "Não é nada sexual", finaliza.