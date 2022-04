Mutirão assiste as comunidades que tiveram casas alagadas com as chuvas

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) em parceria com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), realizou no sábado (23) um mutirão para assistir as comunidades que tiveram as casas alagadas e danificadas em decorrência das chuvas. Com mais de 30 técnicos envolvidos, famílias em situação de risco foram assistidas nos bairros de Parque São Cristóvão, Mussurunga e Jardim das Margaridas.

A ação deste final de semana foi organizada em reunião de alinhamento, realizada na noite de sexta-feira (23) sob a coordenação da vice-prefeita Ana Paula Matos, e que contou com as presenças do secretário da Sempre, Daniel Ribeiro, e do diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

“Organizamos de uma forma para que a assistência chegasse de forma efetiva para essas famílias, que sofreram danos materiais com as chuvas. O trabalho integrado entre a Sempre e a Codesal foi fundamental para assistirmos mais pessoas, que ainda passam por esse momento difícil”, declarou Ana Paula.

O resultado, conforme destacou o secretário da Sempre, foi um total de 328 famílias cadastradas pela Codesal para receber benefícios pela Sempre, sendo a maioria o auxílio aluguel e emergencial (que varia de um até três salários mínimos). Desse total, foram seis cadastros realizados no Jardim das Margaridas, 221 no Parque São Cristóvão e 101 em Mussurunga.

"Mesmo não sendo atribuição direta da Prefeitura de Salvador, nos sensibilizamos com o sofrimento das famílias e estamos fazendo essa ação para minimizar os prejuízos causados pelos alagamentos", ressaltou Ribeiro.

O diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, explicou que, mesmo com a diminuição das chuvas, toda a equipe continua de plantão para atender aos chamados da população. "Obviamente, nossa prioridade será sempre as áreas de risco e a preservação de vidas. Nesse segundo momento, com o perigo já minimizado, continuamos o trabalho atendendo aos chamados daqueles que tiveram as casas danificadas. Após a abertura das comportas da Barragem de Ipitanga, a manutenção foi concluída pela Embasa. Os níveis da barragem já estão baixando, devendo atingir valores normais dentro das próximas horas”, afirmou.

Plantão

A Operação Chuva, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. Já os cidadãos que quiserem receber gratuitamente mensagens de alerta da Codesal pelo celular podem enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199.