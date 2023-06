Mutirão da Coelba com condições especiais para quitar dívidas chega a Paripe

A partir desta segunda-feira(12), os clientes da Neoenergia Coelba em Paripe terão a oportunidade para quitar suas dívidas com a distribuidora de energia sem precisar sair do bairro. Até a quinta-feira (15), uma unidade móvel da empresa estará na Praça João Martins com o Mutirão da Adimplência da Neoenergia.

Além do ponto fixo, cerca de 50 eletricistas estão oferecendo as condições porta a porta - evitando, assim, possíveis suspensões por inadimplência. Serão quatro dias de atendimento ao público com condições especiais de negociação, renegociação, além de serviços comerciais e operacionais na localidade.

Durante o mutirão, os clientes com duas ou mais contas em atraso poderão quitar a dívida com o cartão de crédito, em até 21 vezes, pagar uma entrada (de 20%) ou negociar o valor em atraso em até 11 parcelas – debitadas na fatura de energia.

A Neoenergia Coelba possibilitará, também, que os clientes tenham acesso ao Projeto Vale Luz, que dá descontos na fatura de energia através da troca de materiais recicláveis. O caminhão estará estacionado no local da ação na segunda e terça-feira, das 9h às 16h30. Para verificar os itens que podem ser substituídos basta acessar a página do projeto.

Outra ação de eficiência energética oferecida nos dois primeiros dias do mutirão é a troca de lâmpadas ineficientes por LED de maneira gratuita. Para participar, o cliente deve entregar lâmpadas fluorescentes, incandescentes ou halógenas, de potência igual ou superior a 14 Watts, que serão trocadas por lâmpadas LED, sendo preciso obedecer ao limite de cinco unidades por cliente.

O benefício é destinado a moradores de comunidades populares ou que estão cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica, que devem apresentar a fatura do mês anterior paga e sem débitos anteriores. Caso, nos últimos seis anos, o cliente já tenha recebido um total de oito lâmpadas entregues pela Neoenergia Coelba, ele não poderá ser beneficiado novamente. Todas as duas ações fazem parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Aneel.

Na terça-feira (13), técnicos da distribuidora estarão na Escola Oficina do Saber, na Rua Iriguaçu, para palestrar sobre o uso seguro da energia elétrica. Será realizado, ainda, um mutirão operacional na região, que levará ações de melhoramento da rede elétrica e de fiscalização. Clientes com possibilidade de corte poderão negociar suas faturas e evitar a suspensão do fornecimento com as equipes em campo ou na agência móvel que estará na Rua do Centro Comercial.

Incentivo aos clientes adimplentes

Após a negociação das dívidas, e com as contas de energia em dias, os clientes da distribuidora poderão participar da campanha, Neoenergia Paga Sua Conta. A promoção sorteia créditos mensais de R$ 500 por um ano para consumidores adimplentes residenciais e rurais. O valor da premiação individual pode chegar a R$ 6 mil, considerando o período de um ano da bonificação.

Serviço - Negociação de débitos em Paripe

Local: Praça João Martins, Paripe;

Data: Segunda-feira (12) a quinta-feira (15).

Horário: 08h às 16h30.