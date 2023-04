Mutirão de Cirurgias atende mais de 3 mil pessoas em Itapuã

Em dois dias, o Mutirão de Cirurgias realizado no bairro de Itapuã, em Salvador, atendeu mais de três mil pessoas, oferecendo exames pré-operatórios e marcação de cirurgias eletivas. A ação da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia foi voltada para quem precisa realizar cirurgia de hérnia umbilical, epigástrica e inguinal, além de procedimentos de remoção do útero e de vesícula.

Ao todo, 705 cirurgias foram agendadas e serão realizadas no Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, e na Maternidade de Camaçari. “Tínhamos uma previsão de ofertar, nos dois dias, cerca de mil atendimentos. Porém, a procura foi bem grande e essa meta já foi batida no primeiro dia do Mutirão. Conseguimos realizar mais de três mil procedimentos, além dos exames pré-operatórios, levando saúde para quem mais precisa. Iniciamos a realização das cirurgias agendadas nesta segunda-feira (24). As femininas estão sendo feitas na Maternidade de Camaçari, enquanto as masculinas no Hospital Metropolitano,”, explica o coordenador da ação, Edvaldo Gomes.

Quem compareceu ao local também teve a oportunidade de fazer os exames pré-operatórios como ultrassom, eletrocardiograma e exames de laboratórios, além de consulta com cirurgião. No período, foram realizados 1.568 exames de imagem, 813 eletrocardiogramas, 1.096 consultas pré-cirúrgicas e outros 977 exames de laboratório.

Mais de R$ 206 milhões investidos

Secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana comemora mais uma etapa do projeto que conta com mais de R$ 206 milhões de investimento do Governo do Estado. “Nós já passamos de 135 mil cirurgias realizadas em 85 unidades de saúde espalhadas por todo o Estado”, explica. A ação faz parte do Programa Estadual de Ampliação do acesso às cirurgias eletivas, que busca ampliar a oferta de procedimentos de média e alta complexidade, priorizando a demanda reprimida durante o pico da pandemia da Covid-19 no Estado.

O programa disponibiliza mais de 45 tipos de procedimentos como cirurgias de catarata, remoção de mioma, útero, vesícula, histerectomia, hérnias inguinais, umbilical, epigástrica dentre outros, nas especialidades de cirurgia geral, ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, cirurgia vascular, dentre outras, levando atendimento de qualidade para quem mais precisa.

Para a realização da ação, o Governo da Bahia publicou no Diário Oficial do Estado um edital contemplando os 417 municípios, onde ficou determinado o credenciamento de prestadores de serviços de saúde com recursos para realização de cirurgias eletivas, com base na estratégia de ampliação do acesso aos procedimentos.