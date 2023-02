Mutirão de limpeza retira 295 kg de lixo da praia do Cantagalo

Caçadores da pesca subaquática e mergulhadores, integrantes do Projeto Pesca Sub Lixo Zero e Piratas Sub, se reuniram em mutirão e retiraram 395 kg de lixo da praia do Cantagalo, na região da Cidade Baixa, na manhã do último domingo (26).

Cerca de 50 voluntários participaram da ação realizada pelo Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que engaja empresas em projetos de impacto positivo para o meio ambiente e sociedade, em parceria com o Instituto Fundo Limpo. A atividade, que teve início às 8h e término às 11h, foi realizada exclusivamente no mar.

Criador do Pesca Sub Lixo Zero, Fernando Silva conta que há seis anos o projeto foi iniciado no Porto da Barra, com apenas cinco mergulhadores que viam a necessidade de fazer algo pelo meio ambiente. Atualmente, as ações contam com mais de 150 mergulhadores, que já retiraram mais de 65 toneladas de lixo entre a praia de Ondina e Boa Viagem. "Os locais de onde mais tiramos lixo são na praia da Preguiça e do Cantagalo, porque a quantidade de lixo é muito grande", afirma.

No último domingo, Fernando relata que o lixo retirada da praia do Cantagalo foi majoritariamente composto por latinhas, palitos de espetinho de churrasco e garrafa pet. "Essa última ação foi interessante, porque foi uma ação do pessoal que mergulha com cilindro, que é o Fundo Limpo, e pediu nosso apoio para fazermos [a retirada de lixo] dentro d´água. Nós lideramos o mergulho e juntos fizemos essa ação. Pretendemos fazer outras de novo, esse ano ainda", garantiu.