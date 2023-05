Mutirão oferta procedimento oftalmológico gratuito neste sábado (20), em Salvador

O Hospital Humberto Castro Lima, por meio do Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira (IBOPC), realizará, neste sábado (20), um mutirão para pacientes de retina que necessitem de tratamento antiangiogênico, também conhecida como injeção intravítrea. As pessoas interessadas devem se credenciar a partir das 7h, na rua Pedro Lessa, nº 118, Canela, em Salvador.

O público-alvo são pacientes com diagnóstico de retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade ou oclusão venosa retiniana e que possuam indicação médica para o tratamento. Serão realizados 50 atendimentos, por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas. É preciso portar os documentos: carteira de identidade, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e encaminhamento ou relatório médico.

O tratamento habitualmente na rede privada custa em média R$ 3,4 mil. A iniciativa do mutirão é uma oportunidade para contemplar quem precisa realizar o tratamento e enfrenta dificuldades financeiras para arcar com o procedimento que, no geral, precisa ser feito mais de uma vez no mesmo paciente.

Pacientes do interior da Bahia poderão ser atendidos se o município de origem tiver pacto e saldo com a Prefeitura de Salvador.

O Hospital Humberto Castro Lima é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que nasceu em 1954 com o propósito de atender quem não tinha acesso a serviços de saúde em oftalmologia. Atualmente atende pacientes de forma particular e por convênios de saúde suplementar e, por meio do IBOPC, seu braço social, atende por beneficência e pelo SUS.

O procedimento



Trata-se de um procedimento simples, seguro e bastante eficaz que consiste na aplicação de medicação no vítreo (substância gelatinosa e transparente que ocupa a parte interna do olho) e tem por objetivo impedir a formação de novos vasos, principal problema associado com a retinopatia diabética.