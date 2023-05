Mutirão vai atender 100 mulheres com suspeita de câncer de mama neste sábado (27)

O Hospital Aristides Maltez (HAM) realiza o seu primeiro mutirão de atendimentos de 2023 neste sábado (27). A ação, que será em parceria com o Instituto Protea, organização não-governamental com sede em São Paulo, vai oferecer 100 vagas para o atendimento a mulheres com suspeita diagnóstica da doença. As interessadas no atendimento devem apresentar exames de imagem de mama BI-RADS 0, 4 ou 5 e/ou com sintomas na mama como: nódulo, retração de pele ou mamilo, secreção aquosa ou sanguinolenta pelo mamilo, pele com aspecto de casca de laranja ou vermelhidão.

Aquelas que atendem ao perfil, devem realizar a marcação pelo telefone: (71) 3357-8531, das 7h às 16h, desta sexta-feira (26) ou enquanto houver vagas. O objetivo do Protea é ajudar a reduzir a taxa de mortalidade do câncer de mama no Brasil. Para isso, é preciso investir em detecção precoce e tratamento ágil e de qualidade.

"O Hospital Aristides Maltez será o nosso parceiro na Bahia e está muito empenhado em mobilizar a população baiana. Precisamos conscientizar que todo mês é Outubro Rosa. 50 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas de uma doença que tem 95% de chances de cura, se tratada precocemente. Perderemos 1.800 mulheres em 2023. Temos que mudar essa estatística.”, declara Gabriella Antici, fundadora do Instituto Protea, que tem uma meta estabelecida de contribuir para elevar em 35% o número de atendimentos de câncer de mama no HAM até o mês de dezembro de 2023.

Superintendente da Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC), mantenedora do Hospital Aristides Maltez, o médico Humberto Luciano Souza fala sobre a importância de parcerias: "Diferente de outros mutirões, esses quatro a serem realizados em parceria com o Instituto Protea visam não só prestar atendimento a mulheres sem exames prévios, mas também e sobretudo a mulheres que estão com algum exame suspeito ou com diagnóstico de câncer e que não tiveram acesso ao tratamento. O Instituto ajudará na complementação financeira dos exames de ultrassonografia, biópsia, consultas, mamografias, dentre outros".

As pacientes contarão novamente com o trabalho de uma equipe multidisciplinar e serão contempladas com atendimento ambulatorial e, se necessário, exame de mamografia, ultrassonografia e biópsia. No último mutirão de atendimentos relacionados ao câncer de mama, em outubro de 2022, 8 mulheres foram matriculadas no HAM para tratamento, tendo sido realizadas 62 mamografias, complementadas com a ultrassonografia de mamas, quando necessário, e 1 biópsia guiada por ultrassonografia.