Muzenza é tema da 5ª seletiva de modelos para o Afro Fashion Day 

O Muzenza dá o nome e as cores à quinta seletiva de modelos para o Afro Fashion Day, que realizada nesta sexta-feira (20), no Centro Cultural de Plataforma (Praça São Braz). Pelo 3º ano consecutivo, o jornal CORREIO realiza seletivas abertas na busca de jovens que tenham o desejo de desfilar no evento que marca o calendário de celebrações pelo Mês da Consciência Negra, em novembro. Criado em 2015 pelo veículo de comunicação, o AFD é uma plataforma para jovens negros mostrarem o seu protagonismo, beleza e representatividade na moda.

Interessados em participar da seletiva de novos modelos para a quinta edição do AFD podem se inscrever previamente pelo link bit.ly/afdseletivas2019. Não é necessário residir no bairro. Podem participar jovens de 13 a 24 anos, moradores de Salvador e Região Metropolitana.

Em busca de novos talentos, a comissão avaliadora é composta por Fagner Bispo, curador do evento; pelo produtor de moda Siry Brasil, rei e coordenador da ala de dança do Muzenza; pela designer de acessórios Rebeca Matos, da marca Maria Coruja Ateliê, e pelo modelo e produtor cultural da FocusModa Jonas Bueno, vencedor da seletiva de 2018.

“O trabalho do Muzenza é voltado para o ensino, a disseminação da cultura africana e do empoderamento negro. Desse modo, o Afro Fashion Day é um projeto que vale a pena o esforço; os que já modelaram no desfile e conseguiram crescer na área são um exemplo para todos. Nosso desejo é proporcionar isso a todos os jovens negros”, explica o presidente do Muzenza, Jorge Santos, sobre a importância do Afro Fashion Day. Para saber mais sobre o Afro Fashion Day 2019, edições anteriores e próximas seletivas, acesse www.correio24horas.com.br/afrofashionday.

Sobre o Muzenza

Criado em 1982, no bairro da Liberdade, o Grêmio Recreativo e Cultural Muzenza acumula mais de três décadas de história. Inicialmente um bloco de carnaval, o grupo trouxe como conceito um tributo à cultura afro jamaicana, em homenagem ao cantor Bob Marley, apresentando o ritmo afroreggae para o Carnaval de Salvador. Após 37 anos, o Muzenza é muito mais que um bloco. Tornou-se uma agremiação recreativa-cultural que realiza ações socioculturais e tem como foco a transformação social e disseminação da cultura e orgulho negros.