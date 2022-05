Na Bahia, Bolsonaro diz contar com 'fé e resiliência' do povo para vencer inflação

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (31) que conta com a "fé e resiliência" do povo brasileiro para vencer a inflação. Na Bahia, Bolsonaro voltou a dizer que a alta dos preços é sentida em todo mundo.

"Cada vez mais estamos na normalidade, levando-se em conta obviamente a economia de antes e o pós a pandemia. Sabemos também que uma guerra a mais de 10 mil quilômetros de distância causa transtorno para todos nós no Brasil e para o mundo todo", disse Bolsonaro, que viajou para Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, para participar da Bahia Farm Show.

"O mundo todo vem sofrendo consequências, entre elas inflação, em especial dos alimentos e do combustíveis. Isso não é algo que acontece apenas no Brasil, mas a gente conta com a população, com a sua resiliência, com a sua fé e a sua força, para vencer este obstáculo", acrescentou o presidente.

O tema é um dos mais recorrentes de Bolsonaro durante essa pré-campanha eleitoral. O IPCA-15 subiu 0,59% em maio, segundo o IBGE. A inflação acumulada em 12 meses chega a 12,20%, a maior desde novembro de 2003.

O presidente participou da entrega de novos títulos de propriedade cultural, afirmando que isso faz com que os trabalhadores do campo "deixem de ser escravizados pelo MST". "Passam a ser mais do que amigos dos fazendeiros, passam a ser homens que produzem para alimentar", disse.

Bolsonaro também garantiu que os fertilizantes necessários para as lavouras brasileiras "estão garantidos para a próxima safra e até o ano que vem" graças à atuação do governo brasileiro junto à Rússia. Também falou de outros temas que lhe são caros, com críticas à "ideologia de gênero", à legalização do aborto e defesa da propriedade privada e do armamento pessoal.

Luís Eduardo Magalhães foi a cidade baiana que mais deu votos proporcionalmente a Bolsonaro em 2018, uma das quatro em que o presidente venceu Fernando Haddad (PT) na Bahia. Lá, ele recebeu 58% dos votos válidos no segundo turno. Apoiadores do presidente o esperaram mais cedo, quando ele chegou à cidade, e o acompanharam em uma "motociata".