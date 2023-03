Na Bahia, Nelson Freitas reclama de estradas: 'Segura o tchan'

O ator Nelson Freitas está aproveitando um tempo de descanso para curtir a Península de Maraú, no baixo-sul do estado. Na terça-feira (14), ele publicou vídeos do trajeto de carro nas redes sociais, nos quais reclamou da situação da estrada.

Na filmagem, ele comparou a rodovia, BR-080, com a Transamazônica, que é uma das maiores do Brasil e corta as regiões Norte e Nordeste, com 4.260 km.

"Meu Deus do céu, olha onde ela vai. Caramba, é uma Transamazônica. A gente passou pela península. ‘Bem vindos à Península de Maraú’. E o abdômen, hein? Contrai! Segura o tchan", disse o ator, e demonstrou a indignação com vários palavrões.

O ator filmou as condições da pista que, sem asfaltamento, apresenta buracos e desníveis. A via é administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que informou que foi concluída a licitação para a contratação de empresa para os serviços de implantação e pavimentação da rodovia. A previsão é que os trabalhos iniciem ainda neste primeiro semestre.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o clima no baixo-sul da Bahia está chuvoso. A condição favorece a formação de lama nas estradas.