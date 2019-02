Na boa, Medina passa de fase no QS de Fernando de Noronha

A tranquilidade de Fernando de Noronha deu uma pausa com a presença de Gabriel Medina na praia da Cacimba do Padre nesta quarta-feira (20). Minutos antes de competir no Oi Hang Loose Pro Contest, etapa do QS, a divisão de acesso do Circuito Mundial, e depois de sair do mar, todos os holofotes (e câmeras de celulares) estavam voltados para ele, que se classificou para a terceira fase.



Medina avançou ao somar 15,86 pontos e passou junto com o local Patrick Tamberg, que fez 9,97. Foram eliminados Tomas King, da Costa Rica, e o brasileiro Mateus Sena. O grande diferencial da bateria foi que o bicampeão mundial de surfe, após não ir bem nas escolhas das ondas, decidiu ir para o outro lado do pico. Lá, longe de seus concorrentes, deu show e garantiu a classificação com sobras.



"Eu adoro competir em Fernando de Noronha, gosto muito daqui, das pessoas e da comida", afirmou o atleta, que foi seguido por uma legião de torcedores ao sair do mar e não se negou a tirar fotos com as pessoas. Agora ele só volta a competir na terceira fase, que será disputada na quinta-feira (21) se o mar estiver em boas condições.



A etapa do QS (divisão de acesso) está sendo disputada em Fernando de Noronha e a janela de competição é até domingo (24). No próximo dia de disputa serão realizadas as últimas baterias da segunda fase - o baiano Bino Lopes estará na 18ª bateria e a última delas, a 24ª, terá a presença de Italo Ferreira - e algumas da terceira fase do evento que distribui 6 mil pontos no ranking mundial.