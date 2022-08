Na Disney, ex-BBB Thelma Assis fala sobre caso de racismo nas redes sociais

A médica Thelma Assis, vencedora do BBB 20, usou as redes sociais para lembrar um caso que racismo que sofreu em 2020. Na Disney nesta terça-feira (16), curtindo em Orlando com o marido, o casal aproveitou a oportunidade para publicar uma foto com uma camisa com a frase "Curtindo a Disney sem @ de racista".

A frase acontece em protesto contra o ex-diretor da Band e guia turístico Rodrigo Branco, acusado de racismo ao falar da influenciadora e também da jornalista Maria Júlia Coutinho.

Entenda o caso

À época, o empresário, em uma live no Instagram com a influenciadora Jude Paula, declarou que as duas só estão em evidência por serem negras. Branco revelou torcer por Rafa Kalimann durante o Big Brother Brasil. Ao ouvir que a amiga quer que Thelma ganhe, o ex-funcionário da Band se indignou.

"Não, gente, a Thelma nem pensar. Posso falar uma coisa? Torcer pela Thelma é racismo", começou o publicitário. "Seguinte, todo mundo está votando nela por que ela é negra coitada", definiu ele.

"Claro que não, garoto. Ela é maravilhosa. Você não assiste [ao] Big Brother", defendeu a blogueira.

"Claro que assisto. Posso falar? Semana passada ela ganhou uma provinha e ficou se achando, humilhou todo mundo", argumentou ele, em tom de desprezo.

"Por exemplo, é a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, ela é horrível. Ela fala tudo errado, eu assisti hoje, ela só tá lá por causa da cor", disse o executivo.