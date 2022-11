Na escola, menina de 12 anos revela ser vítima de abuso sexual e irmão é preso no ES

Um homem de 29 foi preso por estupro de vulnerável após a irmã de 12 anos contar durante uma atividade escolar que era abusada sexualmente. A prisão aconteceu na quarta-feira (16), na cidade de Serra, no Espírito Santo.

A Conselheira Tutelar Zaini Araújo disse ao g1 nesta quinta-feira (17) que as amigas encorajaram a menina a conversar com a professora.

"Dentre uma das coisas que a adolescente falava é que ela gostaria de ser normal igual as amigas dela. A escola tomou as providências cabíveis que foi chamar o Conselho Tutelar", contou a conselheira.

A menina, que mora com o irmão por parte de pai, falou com as conselheiras tutelares que não queria ter tido relações tão cedo.

"Ela não tinha pai e mãe e veio pra ficar sob responsabilidade desse irmão na Serra trazia de outro município. Ela já tinha essa violação de direitos por conta desse ambiente familiar onde ela vivia. Ela vinha sofrendo esses abusos desde que tinha 10 anos de idade", disse.

A criança foi atendida e levada à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, onde delegada de plantão pediu apoio à Polícia Militar para que o homem fosse preso. De acordo com a polícia, o homem já esteve preso pelo crime de homicídio.