Na estreia de Agüero, Coutinho marca e Barcelona vence Valencia

Tentando afastar a fase turbulenta que vive, o Barcelona derrotou o Valencia por 3x1, neste domingo (17), em jogo que teve como protagonistas as principais apostas do time catalão para sua recuperação. Na estreia de Sergio Agüero, Ansu Fati, Depay e Philippe Coutinho marcaram os gols da vitória. O jogo aconteceu no estádio Camp Nou e foi válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol.



O resultado leva o Barcelona (ainda com um jogo a menos) à sétima colocação, com 15 pontos, enquanto o Valencia permanece com 12 pontos, na nona posição da tabela. O Valencia chega a cinco partidas sem vencer no Campeonato Espanhol. Já o Barcelona, que vinha de derrota para o Atlético de Madrid, consegue reencontrar o caminho das vitórias antes do clássico contra o Real Madrid na próxima rodada.



Dois jogadores que voltaram a ser titulares após sofrerem lesões mostraram que estavam com sede de jogo e marcaram logo no começo da partida. O primeiro deles foi o lateral-esquerdo Gayá, do Valencia, que pegou de primeira da entrada da área e abriu o placar num golaço logo aos 5 minutos.



O Barcelona não se assustou com o gol sofrido e empatou com Ansu Fati aos 12 minutos. O jovem camisa 10 volta a ser titular da equipe após se recuperar de lesão. Principal jogador do primeiro tempo, Fati puxou jogada pela esquerda, tocou para Depay e recebeu de volta para bater de primeira de fora da área, marcando um belo gol.



Superior, o Barcelona buscou o empate ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, o mesmo Ansu Fati sofreu pênalti quase na pequena área. Na cobrança, o holandês Memphis Depay cobrou com maestria e virou o jogo.



Com vantagem no placar, o Barcelona voltou mais cuidadoso do vestiário, mas foi assustado pelo Valencia em algumas oportunidades. A primeira delas foi aos 7 minutos, quando o volante Soler chutou cruzado da entrada da área e acertou a trave de Ter Stegen. O goleiro do Barcelona fez uma defesa sensacional aos 11 minutos, em chute de Gonçalo Guedes da entrada da área.



Após os sustos, o Barcelona conseguiu impedir maiores oportunidades de grande perigo do Valencia. Para tranquilizar a torcida da casa, Philippe Coutinho, que entrou no decorrer do jogo, diminuiu para 3 a 1 aos 39 minutos. O brasileiro foi esquecido pela defesa do Valencia e recebeu completamente livre dentro da área, dominou e marcou o terceiro.



O Barcelona receberá o Dínamo de Kiev no Camp Nou na próxima quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No próximo domingo, o time catalão faz clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. O Valencia enfrentará o Mallorca em casa no próximo sábado, pela liga nacional.



Mais cedo neste domingo, a nona rodada do Campeonato Espanhol teve outras três partidas. O Rayo Vallecano derrotou o Elche por 2x1 em casa e chegou à sexta colocação, com 16 pontos. Uma posição na frente está o Osasuna, que venceu o Villarreal por 2x1 e chegou aos 17 pontos, mesma pontuação do terceiro colocado Sevilla, que venceu o Celta de Vigo por 1x0 fora de casa. O Celta tem sete pontos e está em 16º, já o Elche é o 14º com nove pontos e o Villarreal tem 11 pontos e está em 11º.