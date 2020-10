Na estreia de Eduardo Barroca, Vitória perde para o Avaí por 2x1

Eduardo Barroca não comemorou na primeira partida à frente do Vitória. A estreia do técnico foi marcada pela derrota por 2x1 para o Avaí, na tarde deste sábado (10), no Barradão. O novo comandante optou por manter a escalação que vinha sendo utilizada por Bruno Pivetti. O rubro-negro teve mais posse de bola no jogo, mas criou pouco e não conseguiu ser efetivo próximo à área adversária.

O Vitória saiu na frente no placar com a assinatura do zagueiro João Victor. A virada do Avaí foi construída com dois gols de penâlti, um deles mal marcado, ambos convertidos por Valdívia. O resultado fez o Leão cair uma posição na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos, ocupa o 11º lugar. Agora já são quatro rodadas sem vencer. O último triunfo foi no dia 26 de setembro, por 3x1, contra o Oeste, no Barradão.

REENCONTRO

A partida contra o Avaí marcou o reencontro do Vitória com Geninho. O técnico atualmente comanda a equipe catarinense, mas até poucos meses atrás estava à frente da equipe baiana. Geninho foi contratado pelo rubro-negro em setembro do ano passado, evitou o rebaixamento à Série C, renovou contrato, mas foi demitido em junho, durante a pandemia, poucos dias após o recomeço dos treinos presenciais na Toca do Leão. De acordo com o clube, o desligamento ocorreu por motivos financeiros. Bruno Pivetti, que o substituiu, foi demitido na útima quarta-feira (7).

VIRADA DO VISITANTE

O novo técnico Eduardo Barroca esperou apenas quatro minutos para comemorar o primeiro gol do Vitória sob seu comando. Após Thiago Carleto cobrar escanteio, Fernando Neto desviou, a defesa do Avaí tentou afastar, mas no bate-rebate dentro da área João Victor subiu e, de cabeça, abriu o placar no Barradão: 1x0. Foi o terceiro gol do zagueiro na Série B do Campeonato Brasileiro.

A festa rubro-negra durou pouco tempo. Três minutos depois, Valdívia aproveitou saída errada de João Victor, roubou a bola e encontrou Pedro Castro dentro da área. O camisa 7 do Avaí chutou e acertou a trave. Antes, porém, a bola bateu na mão de Wallace e o árbitro Marcos Mateus Pereira marcou pênalti. A cobrança foi convertida por Valdívia aos nove minutos. Tudo igual: 1x1.

Aos 16 minutos, novo pênalti marcado para o Avaí. Getúlio cruzou na área e o árbitro sinalizou que a bola bateu no braço de Guilherme Rend. Na verdade, a redonda tocou no ombro do volante rubro-negro. Valdívia cobrou mais uma vez e determinou a virada do time visitante no Barradão: 2x1.

O Vitória tentou reagir com Wallace, mas Lucas Frigeri se esticou e defendeu o chute do zagueiro. O goleiro do Avaí também levou a melhor após a bomba que Fernando Neto mandou. Já Léo Ceará errou a pontaria e cabeceou para fora.

NÃO REAGIU

As principais oportunidades do Vitória no segundo tempo foram através da bola parada. Por duas vezes Thiago Carleto encheu o pé de longe em cobrança de falta e obrigou o goleiro Lucas Frigeri a rebater como pôde. Na terceira cobrança de falta, Carleto lançou a bola na área. Júnior Viçosa aproveitou e cabeceou, mas o companheiro João Victor se atrapalhou e mandou pra fora.

O Avaí tomou a iniciativa com Valdívia, que limpou e chutou, mas encontrou a zaga rubro-negra no caminho. Pedro Castro, na sequência, teve mais uma chance, mas errou a pontaria. O Vitória ainda teve uma boa oportunidade com Mateusinho, que bateu de primeira, mas a bola foi pra fora.

PRÓXIMO JOGO

Depois de dois jogos no Barradão, o Vitória volta a jogar fora de casa na Série B. O time comandado por Eduardo Barroca visita a Chapecoense, sábado (17), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó, na 16ª rodada da Série B.





FICHA TÉCNICA

Vitória 1x2 Avaí - 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão (Leandro Silva), João Victor, Wallace e Thiago Carleto; Guilherme Rend (Juninho Quixadá), Fernando Neto e Marcelinho (Vico); Ewandro (Júnior Viçosa), Léo Ceará e Alisson Farias (Mateusinho). Técnico: Eduardo Barroca.

Avaí: Lucas Frigeri, Iury, Rafael Pereira (Betão), Alan Costa e João Lucas (Luan Silva); Jean, Ralf, Pedro Castro e Valdívia (Leandrinho); Gastón Rodriguez (Ronaldo Silva) e Getúlio (Romulo). Técnico: Geninho.

Estádio: Barradão, em Salvador

Gol: João Victor, aos quatro minutos, e Valdívia, aos nove e aos 17, do 1º tempo.

Cartão amarelo: Alisson Farias, Thiago Carleto e Lucas Frigeri.

Arbitragem: Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Sérgio Alexandre da Silva (trio do MS).