Na estreia de Gilberto, Cruzeiro perde para o América-MG

Num clássico atípico na capital federal, o Cruzeiro perdeu para o América-MG, por 1 a 0, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste sábado, pela terceira rodada do Campineiro Mineiro. Henrique Almeida fez o único gol da partida no segundo tempo.



Foi a primeira derrota do Cruzeiro na temporada 2023, já que vinha de uma vitória e outro empate no Estadual. Agora, o time caiu para a vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos. Um atrás do Democrata GV, que empatou com o Athletic na última sexta-feira.



O América-MG segue com 100% de aproveitamento. São três vitórias em três jogos e a liderança isolada do Grupo B, com nove pontos. Outro número curioso é que o time sofreu apenas um gol até agora - exibe a melhor defesa do campeonato.



Neste sábado, o Cruzeiro foi um pouco melhor que o América-MG no primeiro tempo. Os comandados do técnico Paulo Pezollano tiveram maior posse de bola, mas também abusaram dos passes errados e das faltas no meio-campo.



O Cruzeiro assustou em chutes de Bruno Rodrigues e Nikão, enquanto o América-MG tentou aproveitar as falhas individuais do adversário para tentar abrir o placar. Aos 32, por exemplo, Rafael Cabral saiu jogando errado e entrou a bola nos pés de Aloísio, que finalizou perto da trave esquerda.



No segundo tempo, o Cruzeiro seguiu tendo dificuldades e viu o América-MG ficar em vantagem. Aos 32 minutos, após desvio de Lucas Oliveira, a bola sobrou nos pés de Henrique Almeida e ele finalizou de canhota, cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Rafael.



A desvantagem deixou o Cruzeiro pilhado em campo e o América-MG aproveitou no setor ofensivo. Aos 44, Matheusinho cruzou na cabeça de Henrique Almeida e o atacante fez o segundo, contudo, a arbitragem foi ao VAR revisar a origem do lance e anulou o gol O Cruzeiro pressionou nos minutos finais, mas saiu de campo com a primeira derrota no ano.



O América-MG volta a campo na terça-feira para enfrentar o Athletic, às 20 horas, no estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei. Já o Cruzeiro, no mesmo dia, recebe o Pouso Alegre, às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte.