Na estreia de José Neto, Brasil bate o Canadá por 79x70

A seleção brasileira feminina de basquete estreou com vitória nos Jogos Pan-Americanos de Lima. A equipe, agora dirigida por José Neto, que fez a sua estreia oficial nesta terça-feira (6), derrotou o Canadá por 79x71, pela primeira rodada do Grupo A.



O Brasil, assim, divide a liderança da chave com a seleção de Porto Rico, que derrotou o Paraguai por 91x73. E as porto-riquenhas serão as próximas adversárias da seleção, em duelo marcado para as 23h dessa quarta-feira (7).



"A gente não sente peso, não viemos com peso, sabemos que é o começo de um trabalho e que temos muito pela frente. Estamos tendo muito apoio. Temos muito para melhorar, tudo é um processo Vamos seguir com essa meta. Temos que errar menos e melhorar a consistência", disse José Neto ao SporTV.



Diante do Canadá, Clarissa foi o principal destaque brasileiro ao marcar 15 pontos. Além disso, também conseguiu um "double-double", pois capturou 11 rebotes. E também distribuiu três assistências. Já Patty fez 14 pontos. A cestinha do duelo foi a canadense Shaina Pellington, com 21 pontos. Já Ruth Hamblin brilhou com 16 pontos e dez rebotes.



"Dentro de quadra é uma troca, todo mundo se ajudando. A ideia é manter a intensidade no próximo jogo. Cada adversário tem seu ponto forte. Sempre tem o que melhorar, vamos ver com calma agora com a comissão para acertar e conseguir fazer um jogo mais limpo", afirmou Clarissa.



O primeiro tempo da partida foi bastante equilibrado, com o Brasil terminando o período inicial em vantagem de 24x21, graças aos oito pontos anotados por Clarissa. Mas o Canadá conseguiu levar o placar empatado em 40x40 ao intervalo.



Com um ritmo forte no começo do terceiro quarto, a seleção conseguiu abrir vantagem, começando o quarto período em vantagem de 59x52. E, então, administrou a situação favorável, fechando o placar em 79x71.