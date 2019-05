Na estreia de Osmar Loss, Vitória empata com Atlético-GO na Série B

Na estreia do técnico Osmar Loss, o Vitória somou o primeiro ponto fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse domingo (26), o rubro-negro empatou em 1x1 com o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O Leão não exibiu um futebol vistoso e empolgante, ao contrário, ainda apresentou muitas falhas táticas, mas se mostrou mais consistente defensivamente e soube conter o ímpeto do Atlético-GO. O resultado manteve o Vitória na zona de rebaixamento, com quatro pontos, na 18ª colocação da tabela. Invicta dentro de casa na temporada, a equipe goiana tem oito pontos e ocupa o 6º lugar.

Comemoração rápida

O torcedor do Vitória comemorou pouco tempo depois da bola rolar. Logo aos oito minutos, Nickson cobrou bem o escanteio e o zagueiro Everton Sena testou na medida. O capitão rubro-negro subiu mais que qualquer defensor do Atlético-GO e, de cabeça, abriu o placar no estádio Antônio Accioly: 1x0.

Atrás no placar, os donos da casa correram atrás do prejuízo e pressionaram muito. As tentativas de Jarro Pedroso e Matheus ficaram nas mãos do goleiro Ronaldo. Já o chute forte de Reginaldo tirou tinta da trave. Mike até estufou a rede, mas o gol não valeu, pois a arbitragem marcou toca de mão do atacante.

Matheuzinho também teve chance de empatar. De fora da área, bateu forte e exigiu boa defesa de Ronaldo.

“Estamos fazendo um jogo inteligente, estamos bem postados e suportando a pressão. Vamos voltar ligados no segundo tempo”, prometeu o capitão rubro-negro Everton Sena, no intervalo do jogo.

Só que o Vitória sofreu o empate pouco tempo depois da partida recomeçar. Jarro Pedroso recebeu de Pedro Raul e sofreu pênalti de Ramon. Aos seis minutos Mike cobrou e igualou o marcador: 1x1. Embalado pela torcida, o Atlético-GO buscou a virada na sequência.

Matheus cobrou falta açucarada para Gilvan, mas o defensor finalizou para fora. Depois, Bustamente chutou de fora da área e exigiu boa defesa de Ronaldo, que espalmou para fora.

Depois de muito tempo apenas se defendendo, o Vitória tentou ficar à frente do marcador outra vez com Nickson. Aos 36 minutos, ele bateu forte na bola e levou perigo à meta do Dragão. Na sequência, aos 38, o Leão ficou com um a mais em campo, quando Matheuzinho foi expulso de campo.

Em vantagem numérica, o Vitória se lançou ao ataque. Nos acréscimos, Marciel bateu forte e exigiu boa defesa do goleiro Kozlinski.

Próximo jogo

O Vitória volta a entrar em campo na sexta-feira (31), quando enfrenta o Bragantino, às 21h30, no Barradão, pela 6ª rodada da Série B do Brasileiro. O técnico Osmar Loss não tem baixas por suspensão e deve poder contar com o recém-chegado Felipe Gedoz, que não foi relacionado para o jogo contra o Atlético-GO porque não tinha condições físicas para atuar.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 1 VITÓRIA

ATLÉTICO-GO - Mauricio Kozlinski; Reginaldo, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; Moacir, Pedro Bambu (André Luís) e Matheuzinho; Mike, Pedro Raul (Bustamante) e Jarro Pedroso (Diego Fumaça). Técnico: Wagner Lopes.

VITÓRIA - Ronaldo; Dudu Vieira, Ramon, Everton Sena e Capa; Léo Gomes (Ruy), Marciel, Nickson e Gabriel Bispo (Rodrigo Andrade); Neto Baiano e Felipe Garcia (Ítalo). Técnico: Osmar Loss.

GOLS - Everton Sena, aos 8 minutos do primeiro tempo; Mike (pênalti), aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jarro Pedroso e Lucas Rocha (Atlético-GO); Everton Sena, Felipe Garcia, Ronaldo, Ítalo e Gabriel Bispo (Vitória).

CARTÃO VERMELHO - Matheuzinho (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).