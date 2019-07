Na flor da idade, Gretchen não esconde a saudade do maridão: 'Ele que me aguarde'

Aos 60 anos, Gretchen garante que não está enferrujada para a conga la conga. Sem ver o maridão, o empresário português Carlos Marques, há três meses, a rainha do rebolado não esconde a ansiedade para tirar as teias de aranha e voltar à ativa.

"Ele que me aguarde quando chegar. Estou pleníssima, toda nova. E querem saber? A vida entre quatro paredes fica muito melhor com a maturidade, a gente sabe exatamente o que está fazendo e meu marido é um escândalo", garante.

Para incrementar a surpresa pro amado, Gretchen fez uma lipoaspiração de alta definição, para deixar tudo em cima. De acordo com a cantora, os pombinhos nunca ficaram tanto tempo separados, o que só aumenta a ansiedade.

Sucesso no pornô

Se o maridão desfruta dos poderes da rainha do rebolado, muitos fãs gostariam de ter essa oportunidade. Pelo menos isso é o que mostra os números de audiência do site da produtora de filmes adultos Brasileirinhas, onde o pornô "La Conga Sex", estrelado por Gretchen, é o mais procurado.

De acordo com o UOL, apenas nos últimos três anos, o pornô gravado em 2006 foi assistido 478.440 vezes. Já nas bandas dejornal e lojas, o DVD de "La Conga" chegou a 120 mil cópias vendidas.

Além de "La Conga Sex", Gretchen mostrou seus atributos em outro filme, que definitivamente foi um longa, gravado dois anos após o primeiro. "A Rainha do Bumbum" também está entre as obras mais procuradas no site da produtora.

Além de Gretchen, outras estrelas também marcam presença no ranking dos mais vistos da Brasileirinhas. No ranking do site, depois da rainha dos memes estão, em ordem, Vivi Fernandez; Kid Bengala; Rita Cadilac; Marcia Imperator; Alexandre Frota; Thammy Miranda; Big Macky; Julia Paes; Bruna Ferraz.