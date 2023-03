Na Fonte Nova, Bahia encara o CRB em despedida da Copa do Nordeste

Depois de uma campanha que não deixou saudades, chegou a hora do Bahia se despedir da Copa do Nordeste. Nesta terça-feira, o tricolor encara o CRB, às 21h30, na Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase do torneio. Sem chances de classificação às quartas de final, o Esquadrão apenas cumprirá tabela contra os alagoanos.

O Bahia chega na última rodada com seis pontos em sete partidas. O tricolor não alcança mais a zona de classificação já que o Náutico, com 10, fecha o G4 do grupo B. Apesar do duelo contra o CRB não ter importância para o futuro do clube no Nordestão, os jogadores podem se apegar a outros objetivos como motivação.

Um deles é o de não deixar o Bahia terminar na lanterna do grupo. O tricolor é o penúltimo colocado da chave com apenas um ponto a mais do que o Campinense. O time paraibano enfrenta o Vitória, no mesmo horário, em Campina Grande.

O Esquadrão também tenta o primeiro triunfo como mandante na Copa do Nordeste e ainda não venceu times de fora do estado no torneio. A única vitória foi sobre o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão.

O técnico Renato Paiva não confirmou o time que vai entrar em campo hoje, mas a tendência é a de que o treinador repita a fórmula usada no empate por 1x1 com o Fluminense-PI, fora de casa, e escale os reservas. O português tem reclamado do pouco tempo para treinar o time. No próximo domingo o Bahia enfrenta o Jacuipense, em Riachão do Jacuipe, pelo primeiro jogo da final do Baianão.

“O CRB é uma equipe muito perigosa. O que não queremos é que haja oscilação. Vamos ver o relatório do desgaste dos jogadores e manter a estratégia adequada para ter um time competitivo”, se limitou a dizer o treinador.

Nesse cenário, o volante Yago e o atacante Arthur Sales devem começar jogando. Eles não estão inscritos no Campeonato Baiano. Outro cotado é o meia Daniel, que foi expulso contra o Itabuna e está fora do primeiro jogo da decisão do estadual.

Jogadores pouco utilizados pelo tricolor nos três primeiros meses do ano também terão a chance de mostrar que podem ser úteis no restante da temporada. O Esquadrão está no mercado em busca de reforços para a disputa da Série A.

Pelo lado do CRB, o confronto na Fonte Nova vale a busca por uma melhor colocação na Copa do Nordeste. O time alagoano é o 4º do grupo A e tem a vaga nas quartas de final garantida, mas sem a vantagem de decidir em casa. A situação pode mudar em caso de triunfo combinado com tropeços de Fortaleza e Ferroviário.

Por sinal, o CRB chega a Salvador recheado de atletas com passagens pelo Bahia. Ao todo o elenco regatiano conta com seis jogadores. São eles: o zagueiro Fábio Alemão, o lateral esquerdo Luiz Henrique, os volantes Juninho e Lucas Falcão e os atacantes Anselmo Ramon e Copete.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus, André, Kanu, David Duarte e Ryan; Diego Rosa, Yago, Mugni e Daniel; Kayky e Arthur Sales. Técnico: Renato Paiva.

CRB: Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão, Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo; Renato, Anselmo Ramon e Mike. Técnico: Umberto Louzer.