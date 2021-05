Na França, Neymar se vacina contra covid: 'Chegou a minha vez'

Principal jogador do Brasil na atualidade, o atacante Neymar recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus nesta quinta-feira, em Paris, na França. O astro da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain publicou o momento em suas redes sociais.



"Depois de tanta espera, chegou a minha vez. Que felicidade...", escreveu Neymar. "Espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que não só o meu país BRASIL mas o mundo inteiro possa estar vacinado", completou o atacante.



Neymar não esteve em campo contra o Monaco, na final da Copa da França realizada na quarta-feira, em que o Paris Saint-Germain se sagrou campeão ao vencer o adversário por 2 a 0, no Stade de France, em Paris. Ele estava suspenso por tomar um cartão amarelo contra o Montpellier, na semifinal. O próprio brasileiro alegou "perseguição" na ocasião. A equipe entrou com recurso, mas comitê da Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) negou o efeito suspensivo.

Apesar de não poder atuar, o time de Paris conquistou o seu 14.º título da Copa da França (o sexto nas últimas sete edições), com brilho do atacante francês Kylian Mbappé. Neymar comemorou com seus colegas e levou uma camiseta em homenagem ao cantor MC Kevin, que morreu no último domingo após cair do quinto andar de um prédio no Rio de Janeiro.O Paris Saint-Germain agora volta as suas atenções para o Campeonato Francês, onde ainda existem chances para mais uma taça. O time ocupa a segunda colocação na tabela de classificação, atrás apenas um ponto do Lille, que lidera com 80 pontos. Resta apenas uma rodada para o fim do torneio e todos os compromissos serão realizados neste domingo.O Lille joga por uma vitória sobre o Angers, o 12.º colocado, como visitante para ser campeão. O Paris Saint-Germain também atuará fora de casa contra o Brest, que está em 16.º lugar e luta para evitar o rebaixamento à segunda divisão.