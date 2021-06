Na Justiça, Ludmilla obtém medida protetiva contra o pai

A cantora Ludmilla conseguiu na Justiça uma medida protetiva que determina que seu pai, Luiz Antônio Silva, não pode mais se aproximar dela. As informações são do UOL.



De acordo com os representantes da artista, Luiz Antônio Silva já foi intimado e o batalhão da Polícia Militar da região onde mora a cantora já foi notificado. Caso Luiz desobedeça a determinação, a polícia deve ser acionada.



O pai de Ludmila passou 16 anos preso por praticar roubos e está há mais de dois anos livre. Ele recebia uma pensão de R$ 1600 da filha, que foi cortada recentemente.



Em março deste ano, a mãe da cantora disse no Instagram que Luiz Antônio dizia querer reatar os laços com Ludmilla, mas na verdade queria dinheiro.

"Não aguento mais ficar sendo ameaçada. Não consigo entender uma pessoa que não tem dinheiro para comer, mas consegue uma advogada para tentar ferrar a minha filha, dizendo que o pai está com depressão por causa dela. Ele alega que tem saudade, ele não quer um abraço, ele quer dinheiro. Para isso as pessoas têm que trabalhar", disse Silvana, mãe de Ludmilla.