Na mala da Seleção: Máquina de café e 30 kg de farinha

A delegação da Seleção Brasileira de Futebol embarca no sábado (12) rumo a Turim, na Itália, onde vai treinar por cinco dias. De lá, segue para Doha, no Catar, para a disputa da Copa do Mundo. O avião fretado levará 5,5 toneladas de bagagem para suprir todas as necessidades do grupo durante os cera de 40 dias de viagem.

Na mala, um tanto de itens curiosos, a exemplo dos 30 kg de farinha de mandioca. Uma máquina de café e alargador de chuteiras também estão na lista. Serão levadas quase mil camisas, 700 amarelas e 230 azuis. Não dá pra economizar nesse item inclusive porque é necessários ter peças extras caso o uniforme rasgue durante o jogo ou seja manchado de sangue, situações em que precisam ser substituídos de imediato.

Na briga pelo hexacampeonato, não pode faltar nada para a maior seleção vencedora do mundial. Botas de gelo, massageadores, rolinhos de fisioterapia, aparelhos de ultrassom, câmara hiperbárica, aparelhos de laser para fisioterapia, medicamentos e até estacas para marcação de campo estão na bagagem.

No sábado, a delegação verde e amarela que segue rumo a Turim, na Itália, será composta pelo técnico Tite, a comissão e os integrantes do estafe, bem como o goleiro Weverton, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, únicos jogadores da lista de 26 convocados que atuam no Brasil.

Os outros jogadores se apresentarão j´no país europeu na segunda-feira (14). No total, o grupo inteiro contará com 74 pessoas. O Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia, dia 24, às 16h, no estádio Lusail.