Na NBA, 76ers e Blazers vencem e forçam sétimo jogo

Em uma temporada marcada pelo grande equilíbrio nas séries de playoffs, dois confrontos de semifinais de conferência da NBA terão o decisivo jogo 7. Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers venceram em casa na rodada de quinta-feira (9) e forçaram a partida final contra Toronto Raptors e Denver Nuggets, respectivamente.

Pelo Leste, os 76ers contaram com uma grande atuação do ala Jimmy Butler para derrotar os Raptors por 112x101, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia. O astro foi o cestinha do time da casa, com 25 pontos. O pivô camaronês Joel Embiid, apesar de ter começado mal, contribuiu com outros 17. Outros destaques foram Ben Simmons e Tobias Harris com 21 e 16 pontos, respectivamente.

Pela franquia do Canadá, novamente Kawhi Leonard e Pascal Siakam foram os melhores jogadores na partida fora de casa. O ala, ex-San Antonio Spurs, marcou 29 pontos - além de 12 rebotes e cinco assistências -, enquanto que seu companheiro anotou 21. Kyle Lowry contribuiu com 13 pontos, cinco rebotes e seis assistências.

Por ter melhor campanha, os Raptors vão ter o mando de quadra na sétima e decisiva partida marcada para este domingo, às 20h (de Salvador). Quem passar, encara o Milwaukee Bucks, que teve a melhor campanha na temporada regular, na decisão da conferência

No Oeste, os Blazers bateram os Nuggets por 119x108, no ginásio Moda Center, em Portland, com uma grande atuação da dupla de armadores formada por Damian Lillard e C.J McCollum. O primeiro anotou 32 pontos e distribuiu cinco assistências, enquanto que o segundo fez 30 pontos e pegou seis rebotes. Vindo do banco de reservas, Rodney Hood, com 25 pontos, foi outro destaque da equipe.

Pelos Nuggets, quem brilhou mais uma vez foi o pivô sérvio Nikola Jokic, que flertou com um triplo-duplo (dois dígitos em três fundamentos) - foram 29 pontos, 12 rebotes e oito assistências. Jamal Murray, com 24 pontos e 10 rebotes, e Paul Millsap, que terminou com 17 pontos e seis rebotes, foram os outros destaque pelos visitantes.

O sétimo e decisivo jogo, desta vez no Colorado, será nesse domingo (12), em horário ainda a ser anunciado. Quem passar desta semifinal terá pela frente Golden State Warriors ou Houston Rockets. A série está 3x2 para a franquia da Califórnia, atual bicampeã da NBA, e o sexto duelo será nesta sexta-feira (10), às 22h.