Na prorrogação, Liverpool bate Flamengo e é campeão do Mundial

Demorou 38 anos, mas a reedição daquela final do Mundial de Clubes 1981, entre Flamengo e Liverpool, finalmente acontecia. Era a taça que faltava ao rubro-negro para coroar seu ano especial - em que foi campeão do Carioca, Brasileiro e Libertadores. Pedia o mundo de novo e tinha a chance de conseguí-lo. Mas o roteiro da decisão, neste sábado (21), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar, não saiu como os planos.

O Fla tentou, tentou e tentou balançar as redes inglesas. Jogou de igual para igual e, em certos momentos, foi até melhor que o vencedor da Liga dos Campeões da Europa e líder da Premier League. Mas não conseguia seu gol. O mesmo do lado do rival, que viu seus principais astros chegarem a perder chances claras. Ao fim do tempo regular, o 0x0 persistiu e chegava uma ida à prorrogação.

Ali, aos oito minutos do tempo extra, veio o único gol - brasileiro - do duelo. Só que era de Roberto Firmino, pelos Reds. O Fla até teve possíveis chances de empate, mas não deu. Fim de jogo com derrota por 1x0. Acabava o sonho do bicampeonato em 2019.

Com a vitória, o Liverpool chegou ao seu primeiro título de Mundial. Antes, tinha perdido em 81, para o rubro-negro; em 1984, para o Independiente, da Argentina; e em 2005, para o São Paulo.

O jogo

Se na semifinal, contra o Monterrey, o técnico Jürgen Klopp tinha poupado vários dos seus titulares, para a grande decisão, veio com força máxima. O mesmo se via no lado do Flamengo de Jorge Jesus, com todas as suas estrelas em campo. E, como era de se imaginar, a partida começou movimentada.

O Liverpool foi quem deu o primeiro susto. Justamente com Firmino, ainda no primeiro minuto de confronto, quando recebeu de Henderson, aplicou lençol em Rodrigo Caio e finalizou - mas foi na trave de Diego Alves. Com seis minutos, Keita e Alexander-Arnold já tinham perdido outras oportunidades.

Aos 15 minutos, o Flamengo acordou e equilibrou a partida. Cresceu, se impôs e foi capaz até de ser mais perigoso que os Reds. Principalmente, com Bruno Henrique, que teve três ótimas oportunidades pelos lados. Rodrigo Caio, na zaga, também mostrava serviço. Ao fim da etapa, o clube da Gávea aparecia com quase 60% de posse de bola.

No segundo tempo, o roteiro foi parecido: Liverpool iniciando com ótimas chances, mas desperdiçando, e o rubro-negro equilibrando pouco depois. Em quatro momentos, Gabigol chegou perto de abrir o placar - incluindo uma tentativa de bicicleta.

No fim da etapa, dois enormes sustos para os flamenguistas. Aos 40 minutos, Mané veio em contra-ataque e acionou Salah, que tocou para Henderson. O meia bateu forte mas Diego Alves conseguiu buscar.

Aos 45, Mané recebeu de Firmino e, na cara do gol, foi derrubado por Rafinha. O árbitro deu cartão amarelo ao camisa 13 do Flamengo e foi revisar o lance no Var, checando um possível pênalti. Após olhar as imagens, considerou que não houve falta e anulou o cartão ao brasileiro.

Com o 0x0 no tempo regular, chegou a prorrogação. E, de novo, o Liverpool iniciava a etapa se impondo. Só que, se até então não tinha funcionado, tudo mudou. Henderson lançou para Mané, que achou Firmino livre. O brasileiro - que já havia marcado o gol da vitória na semifinal do Mundial - foi decisivo mais uma vez e mandou para o fundo das redes aos oito minutos.

O Flamengo voltou a se impôr e tentava empatar, na esperança de repetir o roteiro da virada mágica da decisão da Libertadores. Mas, dessa vez, o gol não saiu.