Na reta final da janela, Bahia acerta a contratação do atacante Vinicius Mingotti

O Bahia agiu rápido após a decisão de Ricardo Goulart de se aposentar e acertou a contratação de um novo atacante. Trata-se de Vinicius Mingotti, de 23 anos, que estava no Operário. A informação foi divulgada pelo canal Bara Bahêa e confirmada pelo CORREIO.

Vinicius Mingotti pertence ao Athletico-PR e chegará ao Bahia por empréstimo até o fim da atual temporada, com opção de compra. Com a saída de Goulart, ele disputará posição com Everaldo e Matheus Sales.

Aos 23 anos, Vinicius Mingotti foi revelado pelo Athletico-PR e estreou no time principal em 2020. No ano passado ele foi emprestado para Tombense e Mirassol. Pela equipe paulista, o atacante marcou sete gols em 14 jogos e conquistou o acesso da Série C para a Série B.

Na atual temporada, Mingotti disputou o campeonato paranaense pelo Operário. Ele foi um dos destaques da equipe no primeiro trimestre. Ao todo, o jogador marcou sete gols e deu quatro assistências em 13 partidas.

O atacante foi o vice-artilheiro do Campeonato Paranaense, atrás apenas de Pablo, do Athletico, que balançou as redes nove vezes. Como disputou a Copa do Brasil desse ano pelo Operário, Mingotti só poderá defender o Esquadrão na Série A do Campeonato Brasileiro.

Vinicius Mingotti é esperado em Salvador nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. O Esquadrão tem até esta quinta-feira (20) para dar entrada na documentação do atleta já que será o último dia da janela de transferências do primeiro semestre.