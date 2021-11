Na véspera do clássico, Neymar é cortado e Messi confirmado como titular

Na véspera do clássico entre Brasil e Argentina, que encerra a agenda da seleção nas Eliminatórias em 2021, surgiu a notícia de que Neymar não viajou com o grupo para a Argentina e é desfalque para a partida. Segundo comunicado da CBF, o atacante sentiu dores na região do adutor da coxa esquerda.

Porém, do outro lado, a presença de Lionel Messi foi confirmada e os argentinos ganharam o reforço do camisa 10. O craque e companheiro de Ney no PSG estava machucado há algumas semanas e era até dúvida na convocação do técnico Lionel Scaloni para essa rodada do campeonato.



No jogo anterior contra o Uruguai, Messi começou no banco e entrou faltando apenas 15 minutos para o fim do jogo. E foi de fora do campo que ele viu sua seleção fazer o gol que deu os três pontos, marcado por Guido Rodriguez, aos 13 minutos do 1º tempo. A entrada serviu para dar ritmo de jogo e atestar as condições físicas do atleta que, segundo Scaloni, "estão boas".



"Outro dia (jogo com o Uruguai) ele estava bem fisicamente, mas decidimos que no final o melhor era ele jogar uns minutos e se sentir bem. Para amanhã (terça-feira) está confirmado que ele vai jogar, então nós esperamos que ele esteja bem", explicou.

Com 28 pontos e na 2ª posição, a Argentina segue bem encaminhada para garantir a vaga na Copa do Catar.



O jogo será nesta terça-feira (16), às 20h30.



Foco na Champions

Já Neymar conversou com Tite e sua comissão técnica para que ele pudesse se preservar para o jogo entre o PSG e o Manchester City, pela Liga dos Campeões, que acontece no dia 24.



Como não haveria tempo hábil para fazer um exame em São Paulo, onde a seleção estava, a comissão "optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da Seleção Brasileira para San Juan, local do jogo desta terça-feira (16) contra a Argentina", diz a nota da CBF.



O Brasil já está classificado para a Copa do Catar e lidera as Eliminatórias com 34 pontos.