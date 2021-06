Na vibe da roupa tropical

A estamparia tropical é a cara do verão soteropolitano. Todo mundo acaba se rendendo aos prints que trazem a fauna e a flora como protagonistas, na temporada do calor. Porém, nesse editorial, você vai ver que a sua blusa, vestido ou saia com essa pegada pode transitar o ano todo de mãos dadas com a informação de moda. Em uma era na qual as tendências perderam força total, a grande sacada é olhar para o guarda-roupa com afinco e aproveitar bem o que já tem em casa. Portanto, é momento de trazer à tona as estampas que as mulheres baianas adoram e criar looks com peças que dialoguem com essa época de chuvas - traduzindo, nosso Inverno. O resultado é um mix divertido e bem fashion na qual o tropical se reinventa com força.

1.Toque preciso Sabemos que nosso inverno é brando, por isso um item que remeta a essa temporada basta. Apostamos na bota de couro sintético de píton e juntamos duas peças com a cara do verão: macaquinho (em versão jeans) e por baixo um maiô (usado como body). Para acinturar, uma pochete estruturada.

2. Equilíbrio certeiro Queridinha do verão, a blusa cropped que seria facilmente usada com shortinho ou saião nos dias ensolarados. Mas aqui ganha a companhia de calça cintura alta preta. O óculos de sol confere bossa ao visual junto com o colar de correntes pretas e a bolsinha.

3. Reforço de peso A jaqueta de couro verde oliva tira o macacão de folhagens tropicais do clima ensolarado. Junto com o coturno e a bolsa com estampa de tapeçaria arrematam a produção reforçando a estética invernal.

Fotos Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira) Produção de Moda Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) Modelo Laise Rodrigues (@laise.rodrigues_) da Agência Home Model (@homemodelssa) Agradecimentos Jabú Restô & Bar (@jabu_salvador)Todos os looks são da Lojas Renner (@lojasrenner)