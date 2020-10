Na vice-lanterna da Série B, Cruzeiro demite Ney Franco

Ney Franco não é mais técnico do Cruzeiro. O treinador não resistiu a mais um jogo sem vitória da Raposa na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (11), a equipe empatou em 0x0 com o Oeste, lanterna da competição, em duelo na Arena Barueri.

O presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, anunciou a demissão logo após o término da partida. "O tempo urge contra o Cruzeiro. Batemos um papo com ele no vestiário e decidimos encerrar o ciclo. A partir de agora a gente começa a trabalhar em um novo nome", disse.

Ney ficou apenas sete jogos à frente do Cruzeiro na Série B. Foram duas vitórias, um empate e quatro derrotas. Com o 0x0 com o Oeste, a Raposa caiu para a vice-lanterna da Série B.

O Cruzeiro tem apenas 12 pontos conquistados, metade que o 4º colocado tabela, a Ponte Preta, que tem 24. Ou seja: se ainda quiser retornar à Série A, a Raposa terá que tirar toda essa diferença em 23 rodadas.

Importante lembrar que o Cruzeiro foi punido com a perda de seis pontos na tabela por conta de uma dívida na Fifa. Ou seja: a campanha da equipe é, na realidade, de 18 pontos - o que, ainda assim, deixaria a equipe na metade de baixo da tabela.