Nacional espera sinal do Bahia por Ramírez; Ronaldo negocia renovação

Restando apenas mais dois dias para o fim do ano, o Bahia ainda precisa definir a situação de alguns jogadores do elenco. Entre os atletas que podem ou não permanecer no tricolor para 2022, o meia Índio Ramírez é um dos casos que mais chamam a atenção.



Emprestado pelo Atlético Nacional-COL até o próximo dia 31, o Bahia tem a prioridade para ficar com o atleta em definitivo, mas ainda não manifestou o interesse ao clube colombiano.

Em contato com o CORREIO, Luiz Paulo Chignall, representante do jogador, diz que aguarda a resolução da situação até o último dia do ano. Depois disso, Ramírez voltará ao Atlético Nacional e poderá ser negociado com qualquer outro clube.

"A questão do Ramírez ainda não está definida porque o Bahia tem uma opção de compra até 31 de dezembro. O Bahia tinha um prazo até o dia 15 de dezembro para dizer se poderia ou não exercer o direito, e até tinha sinalizado algumas semanas antes do dia 15. Agora estamos aguardando se o Bahia vai realmente vai exercer a compra ou não", explicou.

Ramírez chegou ao Bahia durante a temporada 2020. Ele se destacou na reta final do Brasileirão, quando participou de 11 jogos e marcou três gols. Em fevereiro, o meia sofreu uma lesão no joelho e ficou longe dos gramados por nove meses.

Na atual temporada, Ramírez fez apenas quatro jogos. De acordo com apuração do CORREIO, para ficar com colombiano em definitivo o Bahia precisa pagar 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos.

Em novembro, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, chegou a confirmar que tinha acordo para manter o jogador na Cidade Tricolor, mas a queda para a Série B e o corte no orçamento podem alterar os planos do clube.

Ronaldo negocia

Outro que deve resolver a sua vida nos próximos dias é o atacante Ronaldo. Utilizado com frequência por Guto Ferreira na reta final do Brasileirão, o atacante de 21 anos tem vínculo apenas até o final do ano.

Atacante Ronaldo tem contrato até o final do ano e não definiu se continuará no Esquadrão (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

AO CORREIO, Júlio Granja, representante do atleta, explicou que existe uma cláusula para a renovação automática por mais uma temporada, mas o martelo ainda não está batido e as partes seguem negociando.

A reapresentação do elenco do Bahia está marcada para o próximo dia quatro, na Cidade Tricolor. A estreia do Esquadrão em 2022 será no dia 15 de janeiro, contra o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano.