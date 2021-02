Nada básico: conforto e maximalismo

Uma coisa é certa: a pandemia despertou em nós uma necessidade demasiada por conforto. A moda do momento pede looks despojados e casuais capazes de deixar o corpo mais livre. E não tem jeito, a gente associa de imediato o conforto às peças básicas e ao minimalismo. Porém, neste ensaio revisitamos essa ideia e mostramos que o conceito pode ir muito além e beber na fonte de um certo exagero, desde que as escolhas fashion nos proporcionem aquele bem-estar. Para conseguir esse feito apostamos em muitas estampas e sobreposições e os looks nasceram maximalistas e a cara do Verão.

Listra certeira

Vestido de malha de tricô com elastano cai bem no corpo e alonga a silhueta. O cardigã entra em cena para incrementar a produção com uma sobreposição que já tem mix de prints. E o chapéu de palha é sempre o acessório certo para os dias ensolarados.

Mais é demais

A calça é um aliado quando se quer liberdade de movimento. Para dar mais charme ma- ximalista a ela, usamos o lenço como faixa. E unimos as três estampas através do tom preto, provando que dá pra combinar print geometria com poá e floral.

Mix poderoso

O quimono com franjas é um símbolo do estilo boho e também uma peça perfeita para imprimir conforto. O eleito para essa produção tem estampa botânica vintage que harmoniza perfeitamente com a print de patchwork da saia.



Fotos Vinícius Moreira (@vinicius_vm) | Beleza Jean Silva (@jeansilvamake) | Produção de Moda Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) | Modelo Rafa Santana (@rasantanaa_) da Mode On (@_mode.on_). Todos os looks são do acervo do Brechó da Betty (@brechodabetty)