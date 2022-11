Nada de acordar cedo: Copa do Mundo não terá mais jogos de manhã

Os fãs de futebol não vão precisar mais acordar cedo para acompanhar os jogos da Copa do Mundo do Catar. As partidas irão abandonar a manhã, nos horários 7h e 10h, assim como a faixa das 13h. Assim, os duelos passarão a acontecer em dois momentos: às 12h e às 16h.

A mudança já acontece a partir desta terça-feira (28), quando serão iniciados os duelos da 3ª rodada da fase de grupos. Os confrontos dentro de cada grupo são simultâneos, começando com Holanda x Catar e Equador x Senegal, ambos às 12h, pela chave A. No mesmo dia, mas às 16h, serão disputados os jogos do grupo B, entre Irã x Estados Unidos e País de Gales x Inglaterra.

O cenário segue assim ao longo da semana. Na quarta-feira (29), às 12h, haverá as partidas entre Tunísia x França e Austrália x Dinamarca, pelo grupo D, seguidas por Polônia x Argentina e Arábia Saudita x México, às 16h, pelo grupo C.

Na quinta-feira (30), é a vez de Croácia x Bélgica e Canadá x Marrocos, pelo Grupo F, às 12h, seguidos de Japão x Espanha e Costa Rica x Alemanha, pela chave E, às 16h. Fechando a fase de grupos, a sexta-feira (1) terá os duelos entre Coreia do Sul x Portugal e Gana x Uruguai, às 12h, pelo grupo H, e Camarões x Brasil e Sérvia x Suíça, às 16h, pelo G.

Os dois horários serão mantidos no mata-mata. Quatro jogos das oitavas de final acontecerão às 12h, enquanto os outros quatro serão às 16h. A fase seguinte, das quartas de final, terão duas partidas às 12h e mais duas às 16h. Já os dois duelos das semis estão marcados para às 16h.

A disputa pelo 3º lugar acontecerá no dia 17, às 12h, mesmo horário da final, no dia 18.

Veja todos os horários e jogos:

29/11 (terça-feira)

12h Holanda x Catar, no Al Bayt

12h Equador x Senegal, no Khalifa

16h País de Gales x Inglaterra, no Ahmad Bin Ali

16h Irã x Estados Unidos, no Al Thumama

12h Tunísia x França, no Cidade da Educação

12h Austrália x Dinamarca, no Al Janoub

16h Polônia x Argentina, no 974

16h Arábia Saudita x México, no Lusail

12h Croácia x Bélgica, no Ahmad Bin Ali

12h Canadá x Marrocos, no Al Thumama

16h Japão x Espanha, no Khalifa

16h Costa Rica x Alemanha, no Al Bayt

12h Coreia do Sul x Portugal, no Cidade da Educação

12h Gana x Uruguai, no Al Janoub

16h Camarões x Brasil, no Lusail

16h Sérvia x Suíça, no 974

OITAVAS DE FINAL

3/12 (sábado)

12h 1A x 2B, no Khalifa (V49)

16h 1C x 2D, no Ahmad Bin Ali (V50)

12h 1D x 2C, no Al Thumama (V52)

16h 1B x 2A, no Al Bayt (V51)

12h 1E x 2F, no Al Janoub (V53)

16h 1G x 2H, no 974 (V54)

12h 1F x 2E, no Cidade da Educação (V55)

16h 1H x 2G, no Lusail (V56)

QUARTAS DE FINAL

09/12 (sexta)

12h V53 x V54, no Cidade da Educação (V58)

16h V49 x V50, no Lusail (V57)

12h V55 x V56, no Al Thumama (V60)

16h V51 x V52, no Al Bayt (V59)

SEMIFINAL

13/12 (terça-feira)

16h V57 x V58, no Lusail

16h V59 x V60, no Al Bayt

DECISÃO DO TERCEIRO LUGAR

17/12 (sábado)

12h, no Khalifa

FINAL