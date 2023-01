Nada de Ba-Vi: relembre campanhas épicas dos únicos 4 campeões baianos do interior

Segundo campeonato estadual mais velho do país, o Baianão acumula ao longo de sua história centenária campanhas histórias da dupla Ba-Vi, que costumeiramente passaram a revezar os títulos do campeonato ao longo das décadas. Recentemente, os rivais deixaram de protagonizar a briga pelo troféu e viram o Atlético de Alagoinhas quebrar um tabu que perdurava desde os anos 1968/69, que foi a última vez que rubro-negros e tricolores ficaram dois anos seguidos sem levantar a taça.

Agora, o time de Alagoinhas já sustenta o posto de maior campeão do interior com dois títulos, empatado com o Flu de Feira, e chega em 2023 em busca do tricampeonato. Além deles, apenas o Colo-Colo, de Ilhéus, e o Bahia de Feira foram consagrados campeões estaduais em toda a história. O CORREIO relembra agora as campanhas vitoriosas das equipes que desbancaram os favoritos Bahia e Vitória e ficaram com o título.

Antes, vale ressaltar que o Campeonato Baiano tem 21 campeões diferentes desde 1902, quando aconteceu a primeira edição. Mas o primeiro time do interior a chegar ao título foi justamente o Fluminense de Feira, em 1963. Antes dele outras equipes menores da capital - que na época eram as grandes equipes - deixaram sua marca na história do Estadual.

O Ypiranga é até hoje o terceiro maior campeão do estado, com dez taças, seguido do Botafogo com sete e do rival Galícia, que tem cinco - sendo três deles de forma consecutiva entre 1941 e 1943. Outros times que já foram campeões são o Leônico, Sport Bahia, Guarany, Fluminense de Salvador, Associação Atlética da Bahia e o Bahiano de Tênis. Esses últimos, aliás, foram as equipes que se fundiram para criar o Esporte Clube Bahia em 1931.

Fluminense de Feira (1963 e 1969)

Time do Flu de Feira campeão em 1969 (Foto: Reprodução/Twitter)

Primeira equipe do interior do estado a ser campeã do Baianão, o Flu de Feira carregou durante muito tempo o status de pioneiro das equipe interioranas, a ponto de desbancar o Bahia duas vezes em final de Estadual. A primeira delas, em 1963, o time de Feira de Santana fez a melhor campanha do primeiro turno na fase grupos conquistando 14 pontos, deixando o tricolor em segundo com 11.

A campanha das duas equipes foi tão superior aos adversários que o Vitória, 3° colocado, somou apenas 3 pontos naquela fase. No returno, Bahia liderou com 13 pontos e jogou o Flu de Feira para a segunda posição. Os dois campeões de turno passaram de fase a foram direto para a disputa da final. Os dois primeiros jogos terminaram em empate, um 0x0 na Fonte Nova e outro 1x1 em Feira. Os resultados iguais forçaram o terceiro jogo, que terminou com vitória do Fluminense por 2x1 na Fonte Nova e seu primeiro título Baiano da história.

A década de 1960 foi uma das mais marcantes da história do Touro do Sertão. Seis temporadas depois, a equipe voltou a levantar o troféu do Campeonato Baiano em cima do Bahia. Um ano antes, foi vice-campeão para o Galícia. No título de 1969 o Touto amrcou 6 gols em 32 partidas e teve apenas três derrotas na tabela. O campeonato tinha um formato de pontos corridos naquele ano e o Flu foi campeão com uma rodada de antecedência ao bater o Vitória por 1x0 na penúltima rodada.

Colo-Colo (2006)

Elenco do Colo-Colo campeão em 2006 (Foto: Reprodução/Twitter)

Entre o segundo título do Fluminense de Feira e a outra equipe a ganhar um Campeonato Baiano há um hiato de quase quatro décadas. Bahia e Vitória dominaram os anos 1980/90 e apenas em 2006 outras cores apareceram para quebrar o jejum. Com seu inconfundível manto amarelo e azul, o Colo-Colo de Ilhéus venceu o Vitória na final daquele ano e conquistou seu primeiro e único titulo estadual.

Naquele ano o Baianão tinha 12 equipes em dois grupos de seis clubes cada. Os grupos tinham dois turnos e ainda duas fases cada. Os quatro melhores colocado de cada grupo passavam de fase (tanto no primeiro e no segundo turno) e faziam um mata-mata. Nos dois turnos o Colo-Colo (Grupo A ao lado do Bahia) e o Vitória (Grupo B) fizeram as finais.

No primeiro turno, o Colo-Colo venceu o Leão após empatar em 1x1 em Ilhéus e vencer por 1x0 em Salvador. No segundo turno, caso vencesse também, já seria o campeão baiano, evitando uma outra final. E foi o que fez. Bateu o Vitória por 4x3 e 4x2 e venceu com sobra o Estadual daquele ano. Ednei e Gil marcaram duas vezes cada em pleno Barradão e confirmaram o troféu para o Tigrão do sul do estado.

Bahia de Feira (2011)

Time do Tremendão campeão Baiano em 2011 (Foto: Reprodução/Twitter)

Entre todas as cidades do interior da Bahia, a maior delas também é a mais vencedora quando falamos do Baianão. O Fluminense de Feira perdeu boa parte da representatividade que tinha no estado como terceira força para disputar com Bahia e Vitória e os feirenses ficaram muito tempo sem ter uma equipe chegando longe na competição. Eis que o grande rival do Flu, o Bahia de Feira, fez uma campanha surpreendente em 2011 e derrotou o Vitória para conquistar seu título estadual.

Ainda com o formato de 12 times, os clubes eram divididos em dois grupos de seis e jogavam entre si. Os quatro melhores de cada chave passavam de fase e jogavam e seguiam jogando em grupos separados a segunda fase. Daí saiam dois de cada chave para fazerem as semis e a grande final.

Naquele ano, além do Bahia de Feira, o Serrano surpreendeu ao chegar na semifinal e forçar a dupla Ba-Vi a duelar entre si para ganhar uma vaga na final, enquanto as duas equipes do interior faziam a outra semi. O time de Feira passou e, na final, arrancou um empate em 2x2 no Jóia da Princesa no jogo de ida. Na volta, contou com grande atuação do atacante João Neto para marcar e garantir o título para o tricolor de Feira de Santana.

Daquele time saíram diversos nomes que rodaram pela dupla Ba-Vi, como o próprio João Neto, o goleiro Jair e o volante Diones, que no ano seguinte conquistou o Baiano pelo Bahia da capital, também diante do Vitória.

Atlético de Alagoinhas (2021 e 2022)

Carcará comemorando o título de 2022 (Foto: Arisson marinho/Arquivo CORREIO)

O Bahia de Feira poderia ter conquistado no ano de 2021 seu bicampeonato. Mas faltou combinar com o Atlético de Alagoinhas, que chegou forte naquela temporada e levantou seu primeiro troféu do Baianão na história. Mal sabia o torcedor do Carcará que o melhor estava por vir: no ano passado o time foi mais uma vez muito forte para a competição e foi bicampeão estadual, dessa vez em cima da Jacuipense.

Em 2021, uma final muito movimentada e acirrada, o Carcará empatou o primeiro jogo em 2x2 com o Bahia de Feira e, jogando em Alagoinhas, bateu o adversário por 3x2 para ser campeão. O jogo teve emoção até o fim, com o goleiro Fábio Lima, do Atlético, precisando fazer uma grande defesa aos 45 da segunda etapa e, ainda depois disso, o Carcará, que vencia por 3x1, sofreu o segundo gol e precisou segurar o ímpeto final do Bahia de Feira para garantir a taça.

No ano seguinte, a vítima da vez foi a Jacuipense. A time de Riachão viveu bons momentos nos últimos anos e chegou até a final com a melhor campanha da competição. Primeiro colocado na fase inicial e, nas semis, eliminou o Barcelona de Ilhéus. A dupla Bahia e Vitória não chegaram nem na fase mata-mata da competição.

Já o Atlético de Alagoinhas passou em segundo na primeira fase e eliminou o próprio Bahia de Feira na semifinal. Na grande decisão, o cenário foi revertido e o Carcará jogou melhor que o rival nas duas partidas. Um empate de 1x1 na ida e, jogando em Riachão do Jacuípe, venceu os donos da casa por 2x0 e garantiram o bi.

Vale ressaltar que o Atlético chegou em três finais seguidas, algo nunca alcançado por outro time do interior. Em 2020, no Baianão interrompido pela pandemia de covid-19, o Carcará chegou na final e perdeu para o Bahia nos pênaltis. O tricolor jogava com sua equipe sub-23 naquela temporada e usou o elenco mesclado com o principal na decisão.

Desse time bicampeão, nomes como Miller e Dionísio, destaques do campeonato, se transferissem para o Vitória. Ambos atuaram na sequência da temporada com o rubro-negro mas apenas Dionísio conquistou o acesso à Série B no fim do ano passado.