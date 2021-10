Nada de ‘Batatinha frita 1, 2, 3’: saiba o que a boneca de Round 6 realmente fala

Todo bom fã de seriados com certeza já assistiu ou então está planejando dar uma olhadinha em Round 6. Seja pela repercurssão ou pelo enredo inovador que já bateu recorde e agora figura como a série mais assistida da Netflix.

Depois do sucesso estrondoso de streams que a série sul coreana está fazendo, curiosidades e fatos que passaram despercebidos são algo que definitivamente não faltam.

Um deles é a famosa frase dita pela boneca, que na dublagem em português brasileiro, diz: "Batatinha frita 1, 2, 3" quando na verdade, o verdadeiro significado é bem diferente. A adaptação foi feita para dar sentido ao jogo e fazer com que os expectadores Brasil entendessem com mais facilidade.

Como se brinca?

Assim como no seriado, junta-se um grupo de pessoas, e uma delas é o chefe. O chefe do grupo (no caso de série, a boneca) fica virado de costas e diz: "Batatinha frita 1, 2, 3". Depois, ele se vira para os outros.

Feito isso, o grupo tem que correr para chegar até o chefe antes de ele virar, pois quando ele vira todos têm que se transformar em estátuas. Quem se mexer, está fora da brincadeira (ou no caso de Round 6, fora do plano terreno pois a bala come). E por fim, vence quem conseguir encostar no chefe antes dele virar.

O que a boneca realmente diz?

Ficou curioso, né? Aperta o play e descobre!

"A Rosa-de-Saron já floresceu". Aposto que você não sabia que se tratava da Mugunghwa (), ou então, Rosa-de-Saron, flor que é símbolo nacional da Coreia. Os coreanos acreditam que a flor seja celestial.

Foto: Reprodução

A Rosa-de-Saron floresce do início de julho até o final de outubro. Resistente, consegue se manter intacta mesmo quando é transplantada ou cortada para decoração ou arranjos. Por causa disso, a Mugunghwa representa a prosperidade e a superação de obstáculos.

Onde assistir?

A série Round 6 está disponível na Netflix e atualmente possui 1 temporada contendo 9 episódios.