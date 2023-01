Nada de nós, sem nós

Imagine um ambiente de trabalho onde as pessoas interagem com profissionalismo, competência, desenvoltura criativa e onde a mola propulsora do sucesso é o máximo respeito as diferenças.

Neste ambiente, onde as paredes seculares são testemunhas da própria história, circulam profissionais de áreas distintas, como Serviço Social, Direito, Psicologia, Pedagogia, Técnicos Especializados, estagiários e equipe de apoio.

Essa poderia ser apenas mais uma descrição comum e corriqueira das relações entre pessoas que trabalham, por exemplo, em empresas sediadas nos prédios e imóveis do Centro Histórico de Salvador, não fosse por um detalhe que, entre os próprios colegas, poderia passar despercebido: estamos falando de uma equipe multidisciplinar que agrega em funções diferentes pessoas transgêneras, gays, lésbicas, travestis, bissexuais e héteros, inclusive.

Não por acaso, todos cumprem carga horária, de segunda a sexta-feira, no Casarão da Diversidade, nome mais que apropriado a um dos tantos monumentos arquitetônicos da capital baiana tombado como Patrimônio Histórico Nacional. É que ali, na rua do Tijolo, número 8, Pelourinho, funciona no primeiro andar o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, instrumento da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, gerido pela Instituição Beneficente Conceição Macêdo.

A missão primeira desse time é desenvolver mecanismos para que a população LGBTQIAPN+ possa exercer a cidadania em sua plenitude. E no CPDD todas as pessoas, principalmente aquelas em situação de extrema vulnerabilidade social, são acolhidas com dignidade e respeito por profissionais preparadas e que sabem, por experiência própria, a dor e a delícia de serem quem são: seres humanos com direitos e deveres iguais a seus semelhantes, mas que, por ignorância e desconhecimento de uma sociedade arcaica e conservadora, ainda sofrem com o ódio e preconceito gratuitos e criminosos.

Na verdade, o CPDD cumpre uma premissa básica na luta pelos direitos LGBTQIAPN+, que vai muito além do simples discurso. Este centro de conscientização e apoio, exerce na prática a máxima que prega “nada por nós sem nós”.

E essa identificação dos assistides com este grupo de profissionais acaba facilitando a interlocução e, por consequência, despertando o interesse pelos serviços ofertados pelo CPDD, como mentorias, palestras, eventos culturais, cursos profissionalizantes, aulas preparatórias para as provas de conclusão do Ensino Médio ou para o Enem, ou mesmo para dar início ao processo judicial gratuito visando a retificação de nome e gênero. Tudo com acompanhando psicossocial.

Mas arte da solidariedade exige que a equipe multidisciplinar do CPDD vá onde seu povo está. Por isso, além de manter as portas abertas do Casarão da Diversidade como um verdadeiro Portal da Cidadania, esses abnegados trabalhadores se revezam voluntariamente para levar, a cada 15 dias, informações e insumos ao maior número possível de pessoas através do Bonde da Diversidade.

A atividade, realizada nas estações de Metrô mais movimentadas da capital , consiste na distribuição de gel lubrificante e preservativos internos e externos, além da realização de testes rápidos para detecção do Vírus HIV. Mas isso não significa que todo o trabalho esteja centralizado em Salvador. Pelo contrário.

Para atender aos municípios das diversas regiões do Estado da Bahia o CPDD criou a Caravana da Diversidade, cujo objetivo é fortalecer a rede de apoio e acolhimento a população LGBTQIAPN, com foco na saúde, segurança e educação, através de reuniões, palestras e atividades culturais realizadas em escolas, centros comunitários e instituições públicas e privadas com objetivos bem definidos, como a disseminação de informações sobre os direitos inalienáveis que em muitas situações são ignorados pelas próprias autoridades.

Com menos de um ano sob a gestão da IBCM o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT se transformou em referência e extrapolou as fronteiras do Estado da Bahia, tendo suas atividades apontadas como exemplo para instituições e governos interessados em desenvolver papel semelhante, a exemplo da prefeitura de Palmas e do Governo do Tocantins que enviaram observador a Salvador com o único objetivo de replicar o trabalho realizado com sucesso na Bahia, mais uma vez pioneira no desenvolvido de políticas públicas sob o viés da solidariedade, da dignidade humana e do respeito a diversidade.

Renildo Barbosa, Coordenador Geral / Mestrando em Desenvolvimento e Gestão Social - UFBA