Nada de Pelé: Felipe Melo vê outro jogador como maior da história

Para Felipe Melo, Pelé não foi o melhor jogador da história. E nem Maradona. Em entrevista à ESPN Argentina, na última quarta-feira (29), o volante do Palmeiras elegeu Lionel Messi como o maior atleta de futebol de todos os tempos, e explicou sua escolha.

"Não vi Pelé jogar, Maradona tampouco. Para mim, Messi é o melhor da história. Maradona eu era criança, não me lembro. Messi é o melhor da história, com boa diferença para o segundo", disse.

O volante do Palmeiras lembrou que enfrentou o craque há 12 anos, durante um duelo entre Brasil e Argentina, disputado em 2009. O jogo, em Rosário, era válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, e terminou com vitória canarinha por 3x1.

"Eu tenho a foto e a vejo todos os dias porque tive o prazer de jogar contra o melhor jogador da história, para mim", comemorou.

Felipe também comentou sobre Cristiano Ronaldo e elogiou o português, mas voltou a defender sua escolha pelo argentino.

"Gosto de Cristiano Ronaldo, é um robô. Faz gols como hoje. Messi tem tudo. Se não cuidar, dá uma assistência, faz uma jogada. É diferente. Então tenho essa foto porque gosto de olhar para o melhor jogador da história", finalizou.