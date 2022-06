Nadadora desmaia em prova do nado sincronizado e fica 2 minutos sem respirar

A nadadora americana Anita Álvarez, de 25 anos, desmaiou durante uma prova de nado sincronizado no Mundial de Esportes Aquáticos, em Budapeste, ficando cerca de dois minutos inconsciente debaixo d'água.

A treinadora, a espanhola Andrea Fuentes, mergulhou de roupa para socorrer a atleta, evitando uma tragédia. Fuentes, que é medalhista olímpica, contou que Anita está bem, mas afirmou que na hora foi tudo assustador.

"Foram dois minutos sem respirar e, com a pulsação a 180, você não quer estar dois minutos sem respirar. Teve um momento que me assustei de verdade, mas agora estamos rindo as duas juntas. Ela está muito bem. Tem que descansar", disse a técnica, afirmando que ela deve participar da final de equipes.

Anita estava no final da apresentação quando desmaiou. A técnica notou algo estranho e resolveu pular na piscina. "Falei 'isso não é normal'. Gritei para os socorristas para que pulassem na água, mas não ouviam ou não entendiam. Fui o mais rápido possível, como se fosse uma final olímpica. Quando a tirei, não respirava e tinha a mandíbula muito contraída. Foi um desmaio por esforço", avaliou.

Anita já viveu um episódio similar, durante qualificatória para as Olimpíadas de Tóquio. Na prova de duplas, ela perdeu a consciência e precisou ser substituída.