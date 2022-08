Nadadora é alvo de comentários sexistas após exibir medalhas nas pernas

Vencedora de oito medalhas no Campeonato Europeu de Esportes Aquáticos, em Roma, a nadadora italiana Linda Cerruti, do nado artístico, foi alvo de comentários sexistas após postar foto exibindo as medalhas penduradas em suas pernas.

Nas redes sociais, a atleta compartilhou algumas mensagens que recebeu de seguidores. "Belas medalhas, mas o espaço entre as medalhas 4 e 5 também não é ruim", escreveu um perfil. "Este porta medalhas está à venda?", afirmou outro.

As mensagens causaram revolta em Linda. Ela explicou que a foto postada com as medalhas retrata um dos movimentos artísticos realizados na modalidade que ela compete.

"A foto me mostra em uma pose artística, típica do meu esporte, de cabeça para baixo, junto com as oito medalhas conquistadas naquele que foi o melhor campeonato europeu da minha carreira", postou Linda.

"Depois de mais de 20 anos de treino e sacrifício, é nada menos que vergonhoso e dói muito no meu coração ler essa horda de pessoas fazendo piadas que sexualizam meu corpo. Será que um bumbum e duas pernas são realmente o que importa, o principal assunto a ser discutido? O mínimo, e a única coisa que posso fazer, é denunciar esses comentários, espelho de uma sociedade ainda muito machista e muito diferente daquela em que um dia eu gostaria de ter meus filhos", completou a nadadora.