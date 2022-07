Naiara Azevedo é internada em Brumado após dores no estômago

A cantora Naiara Azevedo teve que ser internada em um hospital em Brumado, no sudoeste da Bahia, durante uma viagem, após sentir dores no estômago, nesta terça-feira (19).

“O bom dia hoje tá diferente! [Estou] numa maca tomando soro, calma gente, não criemos pânico! Passei mal do estômago e tivemos que parar na estrada, porque eu estava com muita cólica, muita dor no estômago. Aí encontramos um hospital em Brumado e tô sendo muito bem atendida”, compartilhou a sertaneja.

A ex-BBB contou que chegou ao local chorando, mas com o tratamento e com a equipe médico a distraindo, diz já estar se sentindo melhor. Uma das enfermeiras aproveitou a oportunidade para se declarar fã da cantora, que, com sua presença, movimentou o hospital.

“Eu cheguei aqui chorando de dor e já tô aqui toda brincando com a galera. Me deram um remédio que corta a dor na hora. (…) Galerinha alto-astral, recebendo muito carinho, ouvindo muitas fofocas aqui”, tranquilizou.

Ela contou que essa não foi a primeira vez que precisou se internar devido às dores no estômago. “Novamente Naiara e suas crises de dor de estômago. Vamos ver isso!”