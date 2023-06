Naiara Azevedo se revolta após pais deixarem criança solta no palco; assista

A cantora sertaneja Naiara Azevedo interrompeu uma apresentação para reclamar de uma situação envolvendo uma criança. Ela se irritou ao ver os pais deixando a menina sozinha no palco.

Percebendo que a criança estava sozinha, a famosa deu uma bronca nos pais da menina por tê-la deixado sozinha em cima do palco. "Um minuto, pode parar a música aí. Parou, segurou", iniciou.

"Primeiramente, eu quero dizer que é uma irresponsabilidade colocar uma criança no palco sem o seu responsável. Eu a recebo com o maior carinho do mundo, mas cadê a responsabilidade de quem pariu essa criança?", comentou a ex-BBB.

Em seguida, Naiara pergunta o nome da menina. Naiara explica que a menina estava com o segurança pessoal dela e pede para que os responsáveis busquem a pequena. Por fim, ela ainda reclamou da falta de educação do público em querer subir no palco.

"E parou com esse negócio de subir no palco, porque isso é perigoso. Se fosse para subir, o palco tinha uma escada para todo mundo subir aqui na lateral. Isso aqui não é para ser aplaudido, isso não é bonito, não é legal. Vocês vão se machucar, e eu não quero isso. Por favor. Estamos combinados e entendidos?", concluiu.