Nairzinha lança curso online sobre cultura brasileira

Pesquisadora do folclore infantil brasileiro há quase 50 anos, Nairzinha Spinelli é a idealizadora do site Cirandando Brasil, a Vovó Nana que conta histórias para as crianças todas as noites em seu podcast e uma das maiores pesquisadoras da cultura da brincadeira em nosso país. Totalmente cibernética, ela acabou de lançar um Curso de Habilitação de Multiplicadores, repleto de conteúdos relevantes sobre a cultura brasileira a partir das raízes indígena, portuguesa e africana.

O curso, voltado para educadores dos diversos segmentos (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), atende também a pais, avós e estudantes. As inscrições podem ser feitas através de https://www.nairzinha.com.br/cursos e o investimento é de R$ 300. Para compra coletiva e parcelamento entrar em contato através do e-mail contatocirandando@gmail.com.

A capacitação é apresentada de forma leve, a partir de vídeos que variam de 5 a 20 minutos de duração divididos em cultura indígena, cultura portuguesa, cultura africana e história da brincadeira brasileira. Além das informações apresentadas a partir dos vídeos, o curso ainda contém materiais adicionais contendo vocabulário de origem indígena e africana, legado português e músicas, brincadeiras e histórias originárias dessas etnias.